Svetoví darcovia prisľúbili Sudánu pomoc vo výške dvoch miliárd eur. Už rok tam zúri občianska vojna

Macron to oznámil na záver medzinárodnej konferencie v Paríži. Uskutočnila sa pod vedením Nemecka a Francúzska a jej cieľom bolo získať podporu pre Sudáncov. Bezprostredne neuviedol podrobný časový harmonogram ani rozpis financovania. V záverečnom vyhlásení zároveň najvyšší diplomatickí vyslanci, predstavitelia OSN a humanitárnych agentúr vyzvali bojujúce sudánske strany, aby zastavili porušovanie práv a umožnili prístup humanitárnej pomoci.

Krvavý boj o moc zúri medzi Sudánskymi ozbrojenými silami (SAF) generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie jeho bývalý zástupca generál Muhammad Hamdán Daklú. Obaja sa chopili moci vojenským prevratom v roku 2021, ale neskôr sa rozišli pre medzinárodne podporované plány prechodu Sudánu k civilnej vláde. Obzvlášť spornou otázkou bolo začlenenie RSF do regulárnych ozbrojených síl.

Ich násilná snaha o ovládnutie Sudánu vyvolala najväčšiu utečeneckú krízu na svete. Vysoký komisár OSN pre utečencov odhaduje, že zo svojich domovov do iných častí Sudánu alebo do susedných krajín utieklo už viac ako 8,6 milióna ľudí, podľa iných odhadov je to vyše deväť miliónov ľudí.

V Sudáne rok po začiatku občianskej vojny každodenne pribúda približne 20 000 vysídlených osôb, oznámila v pondelok v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

OSN potrebuje tento rok približne 2,7 miliardy dolárov na zabezpečenie potravín, zdravotnej starostlivosti a ďalších potrieb pre 24 miliónov núdznych ľudí v Sudáne, čo je takmer polovica z 51 miliónov jeho obyvateľov, dopĺňa tlačová agentúra AP. OSN ďalej uvádza, že 3,5 milióna detí mladších ako päť rokov – každé siedme dieťa v Sudáne – trpí akútnou podvýživou.