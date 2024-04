Hamas zloží zbrane, ak vznikne palestínsky štát, povedal predstaviteľ hnutia

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Podľa predstaviteľa hnutia by Hamas prijal „plne suverénny palestínsky štát“ v hraniciach pred šesťdňovou vojnou v roku 1967, to znamená na území Pásma Gazy, Západného brehu Jordánu a Jeruzalema. V takom prípade Hajja predpokladá, že by Hamas vytvoril vládu s hnutím Fatah, rozpustil svoje vojenské krídlo a stal sa bežnou politickou stranou. Podľa neho podobný krok urobila v minulosti aj iné ozbrojené oslobodzovacie hnutia, ktoré sa po dosiahnutí svojich cieľov stali politickými stranami a ich vojenské krídla boli začlenené do oficiálnej armády.

Vo svojom politickom programe však hnutie Hamas odmieta „akúkoľvek alternatívu plnému oslobodenia Palestíny“, čo fakticky znamená zánik Izraela. Hajja podľa agentúry AP odmietol povedať, či považuje vznik palestínskeho štátu v hraniciach pred rokom 1967 za prechodný stav na dosiahnutie cieľa zničenia Izraela či za trvalé riešenie konfliktu v oblasti.

Hnutie Hamas vládne od roku 2007 v Pásme Gazy. Po jeho teroristickom útoku na izraelské územie zo 7. októbra začal Izrael ofenzívu, ktorej cieľom je podľa izraelských predstaviteľov zničenie Hamasu, či aspoň jeho vojenskej infraštruktúry. Hamas má popri civilnom vedení tiež svoje ozbrojené krídlo.

Hajja v rozhovore pre agentúru AP tiež odmietol kritiku Izraela či Spojených štátov, že sa Hamas nesnaží dosiahnuť dohodu o dočasnom prímerí a prepustení rukojemníkov. Podľa neho hnutie urobilo ústupky napríklad ohľadom prepustenia Palestínčanov väznených v Izraeli. Trvá však na svojich dvoch základných podmienkach – trvalom zastavení bojov a odchode izraelských vojakov z Pásma Gazy. "Prečo by som mal vydať zajatcov bez záruk, že vojna skončí? "uviedol Hajja. Podľa neho Hamas v súčasnosti nevie, koľko rukojemníkov je stále nažive.

Rozhovor s agentúrou AP sa uskutočnil v Istanbule. Podľa agentúry sa väčšina členov politického vedenia Hamasu premiestnila z Kataru, ktorý čelí kritike za to, že hostí členov palestínskeho hnutia, do Turecka. Hajja však odmietol, že by sa politické vedenie Hamasu trvalo presunulo do tejto krajiny. V sobotu v Istanbule rokoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s lídrom Hamasu Ismáílom Haníjou.