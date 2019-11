Kiska chce vytvoriť Blok zmeny s PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO

Strana Za ľudí navrhuje vytvoriť koalíciu so stranami a hnutiami PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO nazvanú Blok zmeny. Strana pre TASR uviedla, že stále rokuje o jej vytvorení. Exprezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska absolvoval za posledný týždeň niekoľko stretnutí so všetkými demokratickými opozičnými stranami.

„Zodpovedné a uveriteľné koalície pre ľudí sú len, ak sa spájajú hodnotovo a programovo blízke strany, napríklad liberálne alebo konzervatívne, alebo veľká koalícia, ktorá by zaručila, že pod päť percent neprepadnú žiadne strany, ktoré sú na jej hranici,“ uviedla Za ľudí.

SaS je pripravená ísť do zmysluplnej koalície s „nespochybniteľným lídrom“. „Ja osobne takéto ambície nemám. Rokovania prebiehajú, ale k dátumom, miestam a zúčastneným osobám a najmä obsahu sa vyjadrovať nebudem,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Za ľudí tvrdí, že ak niektorá z opozičných strán ostane mimo Bloku zmeny, je ohrozená jej účasť v parlamente. Podotkla tiež, že opozícii môžu potom chýbať hlasy na vytvorenie vládnej koalície.

Pravda informovala ešte v pondelok na základe rozhovoru s lídrom SaS Richardom Sulíkom o tom, že sa rokuje o vytvorení spoločného bloku strán a jednotnej predvolebnej kandidátky. Predtým Pravda poukazovala na fakt, že podľa prieskumov opozícia stráca silu na vytvorenie vlády bez Smeru.

Podľa prieskumov sa totiž okolo 5-percentnej hranice zvoliteľnosti do parlamentu pohybujú OĽaNO, SNS, KDH, SaS, Sme rodina a Most – Híd. Rastú menšie strany ako Vlasť, Dobrá voľba. Ak sa niektorá z „päťpercentných“ opozičných strán nedostane do parlamentu, prepadla by časť hlasov a súčasná opozícia by po februárových voľbách len ťažko zostavovala vládu.

Video: Rokovanie lídrov Za ľudí, PS/Spolu a SaS o vytvorení spoločného bloku v nadchádzajúcich parlamentných voľbách potvrdil pre TV Pravda Richard Sulík 18. novembra.

Matovič očakáva od Kisku zodpovedný prístup

Na vytvorenie koalície vyzval dnes stranu Za ľudí líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý o tom písal na sociálnej sieti. Od strany exprezidenta Andreja Kisku očakáva zodpovedný prístup.

„Ak ako predstavitelia demokratickej opozície dopustíme riziko, že vo voľbách opäť prepadnú hlasy KDH a SMK, prípadne SaS, po prvom marci nám bude vládnuť opäť mafia. Čísla nepustia,“ poznamenal Matovič.

Líder OĽaNO tvrdí, že Za ľudí doteraz nebola schopná spojiť sa s nikým, a očakáva, že Kiskova strana „podá pomocnú ruku niektorej zo spomenutých strán“. Namiesto rečí o snahe vytvoriť koalíciu by strana mala podľa Matoviča vytvoriť reálnu koalíciu.

Matovič pripomína, že OĽaNO pôjde do volieb na jednej kandidátke s Kresťanskou úniou, hnutím NOVA a Zmenou zdola. KDH, koalícia PS-Spolu, Za ľudí podpísali pakt o neútočení, SaS avizovala, že sa pridá tiež.

Voľby do národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.