Absurdný duel - Fico proti Kotlebovi?

Bývalý premiér Robert Fico, zástanca silnej EÚ, pred februárovými voľbami tvrdo bojuje proti extrémistovi Marianovi Kotlebovi aj jeho zbraňami. Fico začína používať mimoriadne tvrdý slovník a Smer do povedomia tlačí svojho poslanca s extrémistickým slovníkom Ľuboša Blahu. Podľa posledných prieskumov preferencií je na prvom mieste Ficov Smer a na druhom práve Kotlebova ĽS NS. Smer mierne klesol, extrémistická strana rastie. Fico čoraz viac vyostruje slovník a zjavne sa snaží presvedčiť rôzne typy voličov vrátane fanúšikov Kotlebu, aby prešli k Smeru. Podobne koná aj líder SNS Andrej Danko. Smer popri tom miernejšiu skupinu voličov láka na Petra Pellegriniho. Opozícia sa stále spolieha na 7-koalíciu PS/Spolu, Za ľudí, OĽaNO, SaS, KDH a Sme rodina. Práve posledná menovaná strana však môže uskočiť. Nie je tiež stále jasné, kto sa po voľbách, ktoré budú 29. februára 2020, vôbec dostane do parlamentu. Nad 5-percentnú hranicu sa vrátil Most - Híd a či sa tam prehupne Dobrá voľba a Vlasť nie je jasné.