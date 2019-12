Ústavný súd pozastavil účinnosť 50-dňového moratória na prieskumy

Prezidentka Čaputová poslala novelu zákona na Ústavný súd začiatkom decembra. Požiadala, aby súd preskúmal ústavnosť predĺženia zákazu zverejňovať volebné prieskumy z 14 na 50 dní. Zároveň požiadala o pozastavenie účinnosti tejto právnej normy.

Súd v stredu prijal Čaputovej návrh na ďalšie konanie. Znamená to, že bude ústavnosť moratória ďalej posudzovať. Plénum však už teraz rozhodlo o pozastavení účinnosti tejto novely. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách by tak malo stále platiť nie 50-, ale iba 14-dňové moratórium na predvolebné prieskumy.

Čaputová žiadala pozastaviť účinnosť kvôli možnému ohrozeniu informačného základného práva všetkých oprávnených voličov.

Prezidentka v podaní argumentuje okrem iného rozporom so slobodou prejavu, ochranou politickej súťaže a možným nenapraviteľným zásahom do demokratického charakteru štátu. „Napadnuté ustanovenie neprípustným spôsobom obmedzuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez cenzúry a nespĺňa ústavou a dohovorom stanovené podmienky pre obmedzenie týchto práv,“ napísala prezidentka. „Zákonné obmedzenia týkajúce sa procesu volieb, vrátane obdobia volebnej kampane, nesmú zasahovať ani ohrozovať predpoklady pre kvalifikované volebné rozhodovanie občanov, pretože to môže viesť k deformáciám volebného procesu, ktorý je pre demokratické zriadenie kľúčový a nenahraditeľný. Zásah do kvalifikovaného rozhodovania môže nenapraviteľne narušiť demokratický charakter štátu,“ dodala.

Novela prešla najmä hlasmi poslancov koaličných strán Smer a SNS, ako aj Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko. Jej prijatie kritizovala odborná verejnosť, médiá a opozícia, ale aj koaličný Most-Híd. Čaputová už vopred avizovala, že má pochybnosti o ústavnosti novely a požiada tiež o jej dočasné pozastavenie. Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky a odsúhlasili dlhšie moratórium aj po druhýkrát v utorok 26. novembra. Prezidentka s podaním čakala na zverejnenie novely v zbierke zákonov, čo sa stalo 4. decembra.