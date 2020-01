Šutaj Eštok: Smer sa z chýb musí poučiť a pokračovať v práci pre ľudí

Číslo desať na kandidátke Smeru patrí Matúšovi Šutaj Eštokovi (32). Má byť symbolom mladej generácie, ktorá má priniesť čerstvý vietor do tejto strany. Aký má vzťah s predsedom Robertom Ficom, čo hovorí na kauzy Smeru a akej agende by sa chcel čerstvý otec v parlamente venovať? "Podstatné je chyby si priznať, vyvodiť zodpovednosť a poučiť sa do budúcnosti," hovorí.

Národná kriminálna agentúra už po druhý raz obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Jeho meno sa spája aj so Smerom. Aký je to signál?

Pokiaľ si dobre spomínam, bol som ešte študent, tak bol pán Trnka zvolený v roku 2004 za generálneho prokurátora ako kandidát podporovaný SDKÚ, KDH, ANO a pod. Nechcem ísť do roviny, či v tom čase bol členom SKDÚ pán Beblavý a ministrom spravodlivosti za KDH pán Lipšic. Nehovoriac o tom, že predseda SaS Sulík sa na videu s Kočnerom baví o voľbe generálneho prokurátora a kupovaní poslancov. Títo páni volajú po zmene, ale sami reprezentujú skôr návrat do starých časov ako zmenu. Pri Trnkovi však mňa osobne teší hlavne to, že orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky a vidíme reálne výsledky, keď riešia aj tohto pána. A myslím si, že aj verejnosť prioritne zaujíma výsledok.

No objavilo sa video, kde Trnka hovorí s Jánom Počiatkom, vtedy ministrom Smeru, o vážnej kauze, v ktorej Slovensko prišlo o milióny. Nemala by strana mať vlastné samočistiace mechanizmy?

Ľudia robia chyby a rovnako aj vládnutie so sebou prináša chyby. Podstatné však z môjho pohľadu je chyby si priznať, vyvodiť zodpovednosť a poučiť sa do budúcnosti. Preto neviem, či niektorá iná strana vymenila viac svojich ministrov po preukázaní chýb ako Smer. Navyše do volieb ideme s novým volebným lídrom Petrom Pellegrinim, ktorý veľmi jasne zadefinoval princíp padni, komu padni a je v tom naozaj nekompromisný.

No strana je spájaná aj s Marianom Kočnerom či Ladislavom Bašternákom. Nemal sa predseda strany odsťahovať z Bašternákovho bytu oveľa skôr, resp. okamžite, ako sa kauza prevalila?

Pre mňa je dôležité, že už v tom byte nebýva a spomínaní páni sú dnes vo väzení, čo je jasným znakom toho, že spravodlivosť platí rovnako pre všetkých. Zároveň by som si želal, aby sa na rovnaké prehrešky verejných činiteľov pozeralo rovnakou optikou. Sulík spolupracoval s Kočnerom pri voľbe generálneho prokurátora, ale médiá mu umožnia, aby sa tváril ako jeho obeť. Smer je vždy kritizovaný násobne viac ako ostatní.

Ste vy tá nová tvár, ktorá nie je spájaná s kauzami a ktorá nebude spájaná s podobnými kauzami?

Čo sa týka mňa, transparentnosť je jedna z kľúčových vecí ktoré sa snažím spolu s kolegami presadzovať. Netvrdím že všetko sa podarí hneď do úplnej dokonalosti, ale som veľmi hrdý na to, že som mohol napríklad na úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície byť súčasťou tímu, ktorý zavádzal povinnosť verejných híringov pre veľké IT projekty a celý úrad dnes funguje v zmysle hesla „moderne, efektívne, transparentne". Rovnako na Úrade vlády sme jasnou autoritou v protikorupčných opatreniach v rámci štátnej správy, samotný úrad vlády v súčasnosti prechádza tzv. certifikáciou v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii. Som rád, že na Úrade vlády sme mohli založiť Implementačnú jednotku projektu Hodnoty za peniaze a tiež že sa nám rozrastá Inštitút strategických analýz. A takto by som mohol pokračovať ďalej.

Ako je možné, že figúrky ako Kočner, Bašternák, ale hoci aj Ľubica Rošková mohli vyrásť v tejto krajine?

Všetko vo svete a spoločnosti sa neustále vyvíja. Aj demokracia sa vyvíja. Slovensko je mladá demokratická krajina a nie všetky neduhy spoločnosti, myslenia ľudí a fungovania systému sa dajú odstrániť hneď. Niektorí ľudia zaspali dobu a zabudli, že 90. roky, keď sme tu bojovali s nešvármi ako napríklad černákovci, už nie sú. Ja sa na veci pozerám pozitívne a teší ma, že takí vagabundi postupne idú tam, kam patria. Osobne však cítim, že spoločnosť sa očisťuje. Prechádzame generačnou výmenou v každej oblasti. Máme mladého premiéra, ktorý sa nebojí povedať, že kryje chrbát policajtom a prokurátorom, aj keď vyšetrujú politické kauzy. Máme veľa ďalších šikovných mladých ľudí, ktorí sa neboja ničoho a nikoho a konajú striktne podľa zákona.

Ako mienite očistiť justíciu? Je riešenie iba vo voľbe generálneho prokurátora?

Netvrdil by som, že vyriešiť to môžu len politici – nemajú čarovný prútik múdrosti na všetko. Želal by som si, aby sa práve v oblasti justície viacej angažovali vo verejnom priestore so svojimi skúsenosťami čestní sudcovia či prokurátori. Máme veľké kapacity medzi nimi a určite by padlo vhod, ak by sa rozprúdila väčšia vysoko odborná debata. Na druhej strane si myslím, že dnes máme drvivú väčšinu čestných a poctivých sudcov aj prokurátorov – proti tým nepoctivým nám pomôžu len systémové a odborné riešenia.

Patríte k novým tváram Smeru, ako by sa strana mala podľa vás zmeniť?

Smer je najúspešnejšou stranou v histórii Slovenska a je za tým poriadny kus práce pre ľudí. Za nás sa dvíhala minimálna mzda a klesá nezamestnanosť. Za nás sa darí ekonomike, ale nezabúdame ani na sociálne slabších. Povedzte mi, ktorá pravicová vláda by dala obedy pre školákov zadarmo. Predsedovia pravicových strán sú milionári a myslia si, že teplý obed pre dieťa je samozrejmosť a ešte nás za to aj kritizovali. Je však pravda, že aj Smer sa musí posunúť ďalej a nespoliehať sa na staré úspechy. Preto ponúkame ľuďom zodpovednú zmenu, ktorej tvárou je líder kampane Peter Pellegrini. Tak ako sa mení svet okolo nás, mení sa krajina aj ľudia a my musíme dnes reagovať na nové výzvy, ktoré pred nami stoja.

Ste človek Petra Pellegriniho?

Pri Petrovi Pelleginim pôsobím už od čias jeho ministrovania na rezorte školstva. Po voľbách v roku 2016 sme spoluzakladali úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a v minulom roku som prijal jeho ponuku stať sa vedúcim Úradu vlády. Je teda prirodzené, že sa s premiérom za tie roky poznám o čosi lepšie ako s ostatnými predstaviteľmi strany Smer.

Aké máte vzťahy s predsedom a ďalšími podpredsedami?

Pracovné a korektné. Stretávame sa najmä na rokovaniach vlády. S niektorými, samozrejme, aj pri iných príležitostiach.

Bolo správne, keď sa Robert Fico v podstate zastal Milana Mazureka odsúdeného za hanobenie rasy, národa a presvedčenia? Nemal by zmeniť rétoriku?

Nie je mojou úlohou komentovať vyjadrenia iných. Robert Fico je najdlhšie slúžiacim aktívnym predsedom politickej strany, má stále významné postavenie u voličov, ako aj členov strany. Moje presvedčenie je antifašistické a ctím si hodnoty SNP. Rovnako sú pre mňa vždy rozhodujúce fakty: Smer sa aktívne hlási k hodnotám SNP, presadil zákon, na základe ktorého bola zrušená Slovenská pospolitosť, a zároveň uzákonil na návrh vtedajšieho poslanca Fica Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. To sú pre mňa rozhodujúce veci.

Aj by ste sa ho zastali, ako to urobil poslanecký klub?

Na hypotetické otázky nezvyknem odpovedať, ale politika je umenie možného. Ak poslanec chce, aby prechádzali jeho dobré návrhy, musí hrať tímovo. V tomto prípade vnímam vystúpenie poslaneckého klubu ako symbol jednoty.

Na kandidátke máte číslo 10, zvoliteľné miesto. Akej oblasti sa chcete venovať v parlamente?

V prvom rade chcem robiť pre ľudí. Na všetkých manažérskych pozíciách, ktorými som prešiel, som sa snažil robiť pozitívne zmeny, tak aby to na konci dňa čo najviac pociťovali ľudia, a v tom chcem naďalej pokračovať. Vždy budem presadzovať princíp, že na prvom mieste sú ľudia a štát im má slúžiť. Poviem aspoň jeden príklad za všetky. Oblasť ktorá je pre mňa ako mladého človek a čerstvého otca prirodzene blízka, je podpora mladých rodín. Tu chcem po odbornej diskusii navrhnúť systémové zmeny v materských a rodičovských príspevkoch, podporu nájomného bývania, ale napríklad aj pomoc štátu matkám, ak rodič neplatí výživné.

Chcete postúpiť aj v rámci pozícií v strane?

Touto témou som sa nikdy nezaoberal. Vždy ma prioritne zaujímalo, ako môžem svojou prácou meniť veci k lepšiemu a robiť pre ľudí. S funkciami pribúdajú aj nové povinnosti, na ktoré treba čas. Ja som momentálne veľmi spokojný, že sto percent času môžem venovať zlepšovaniu vecí verejných.

Aký máte majetok?

Vlastním byt, na ktorý mám hypotéku, a šesťročné ojazdené auto.