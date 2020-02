Google zablokoval niektoré predvolebné spoty Smeru

Uviedol to dnes portál zive.aktuality.sk. Podľa neho nemožno zistiť, z akých dôvodov firma prostredníctvom svojej služby Google Ads reklamné bannery a videá zablokovala. Upozornil ale, že niektoré spoty sú podľa neho za hranicou pravidiel, v ktorých Google zakazuje napríklad nepravdivé informácie alebo podnecovanie nenávisti.

Podľa serveru Google napríklad zakázal šírenie videa, v ktorom Smer útočí na exprezidenta Andreja Kisku a tvrdí, že politik by po voľbách presadil prijatie tisícov migrantov. Za to isté video už v januári prestal portál YouTube vyplácať jeho autorom odmenu z reklám za počet prehratí s odôvodnením, že podnecuje nenávisť. Aj keď Google dôvod zablokovania spotu neuviedol, je pravdepodobné, že za ním zrejme stálo to isté previnenie, uviedol portál.

„Google v reklamách napríklad nedovoľuje využiť vyložene nepravdivé informácie alebo aj také tvrdenia, ktoré sľubujú určitý výsledok s tým, že je vysoko pravdepodobný, hoci v skutočnosti to tak vôbec nie je,“ dodáva server. V skutočnosti je veľmi nepravdepodobné, že k nám začnú prúdiť „tisíce migrantov“. Potvrdzujú to aj štatistiky žiadostí o udelenie azylu – v minulom roku sme ich prijali len 232 a schválili iba deväť.

VIDEO: Predseda Smeru Robert Fico zverejnil video, v ktorom útočí na lídra Za ľudí kvôli migrantom. Pozrite si video TV Pravda s najdôležitejšími momentmi konfliktu oboch politických súperov. (Vysielané 15.1.2020)