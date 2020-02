Fico: Matovič sám o sebe hovorí, že nie je normálny, a má pravdu

„Nezvádzame súboj s hodnotovou stranou, zvádzame súboj s antisystémom. Igor Matovič sám o sebe hovorí, že nie je normálny, a má absolútnu pravdu,“ povedal Fico v diskusii na Tablet.tv.

Ak by Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS) nevniesli do predvolebnej diskusie hodnotové témy, ako je odmietnutie Istanbulského dohovoru, schválenie 13. dôchodku a zvýšenie detských prídavkov na aktuálnej mimoriadnej schôdzi parlamentu, bola by podľa neho celá debata zo strany opozície postavená len v útokoch na jeho osobu a kriminalizácii koaličných politikov.

„Dnes najviac kriminalizujú Smer najväčší kriminálnici. To predsa nie je možné. A všetci to akceptujú ako hotovú vec,“ vyhlásil expremiér, podľa ktorého médiá používajú iný meter na Smer-SD a iný na opozičné politické strany. „Niekto dáva pani Zsuzsovej peniaze na auto, evidentne sa s ňou stretáva a prvý vykrikuje, že my sme vrahovia a on je dobrý. Hovorím teraz o pánovi Kollárovi,“ povedal Fico na margo dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vo februári roku 2018.

Verejnosť bola podľa neho v tom čase masívne presviedčaná o tom, že vyšetrovanie bude manipulované a zametené pod koberec. „To neboli žiadne občianske iniciatívy, boli to čisto politické iniciatívy, na ktoré boli ľudia zneužití,“ reagoval Fico na demonštrácie hnutia Za slušné Slovensko.

„Keby mne niekto po vražde tĺkol do hlavy, že za ňu zodpovedá Úrad vlády a Robert Fico, tiež by som ako mladý človek asi išiel na ulicu a kričal, že dosť bolo tejto vlády. Ľudia boli totálne oklamaní. Za všetkými týmito demonštráciami vidím perfektnú organizovanosť, má to čisto politické kontúry a je tam veľké prepojenie na zahraničie. My to hodnotíme takto a nič na tom meniť nebudeme,“ trval na svojom predseda Smeru-SD.

Slovensko nie je policajný štát

Na otázku, ako mohol počas jeho vlád tak narásť vplyv Mariana Kočnera, Fico odpovedal, že nie sme policajný štát a ako premiér nemal na starosti kontrolu správania sa konkrétnych podnikateľov.

„Komunikácia tohto človeka so slovenskou verejnosťou bola mimoriadne intenzívna a široká. Kedykoľvek ste prišli na nejaké spoločenské podujatie, vždy ste ho tam našli. Vždy sa stretával s vplyvnými ľuďmi, podnikateľmi, ľuďmi z oblasti šoubiznisu,“ povedal. „Keď s ním ľudia komunikovali, predsa nemohli vedieť, že raz bude obžalovaný. Ja s ním nemám žiadnu komunikáciu, keby niečo bolo, tak už som dávno popravený a zožratý,“ tvrdí Fico.

Zdôraznil, že by v žiadnom prípade nezľahčoval komunikáciu Kočnera s tretími osobami, ak sa týkala trestnej činnosti alebo ovplyvňovania súdov. Nepovažuje však za férové, ak médiá dotlačia zverejňovaním esemesiek s Kočnerom poslanca Smeru-SD Martina Glváča k ukončeniu politickej kariéry, ale podobné textové správy u predsedu bratislavského VÚC Juraja Drobu (SaS) ignorujú.

„Ešte pred vraždou, už v auguste 2017, teda za našej vlády, bol pán Kočner obžalovaný z dvoch závažných trestných činov. A po vražde každý hovoril, ako nikdy nebude vyšetrená a niekto ju bude chcieť zamiesť pod koberec. Nie je to pravda. Našli sme vraha? Našli. Jeden z objednávateľov už je vo výkone trestu, lebo podpísal dohodu o vine a treste. Teraz sa ešte čaká, čo urobí súd s obžalobami voči pánovi Kočnerovi a pani Zsuzsovej,“ zhrnul Fico.

Presadiť sociálne opatrenia

Dodal, že jeho strana sa turbulentné volebné obdobie snažila využiť na presadenie opatrení súvisiacich so sociálnym štátom od vlakov či obedov zadarmo až po výrazné zvýšenie minimálnej mzdy. „Smer-SD dosiahol v sociálnej oblasti na Slovensku veľmi dobré výsledky, niektoré sú bezprecedentné. A mnohé európske krajiny pozerajú na Slovensko, či by niečo z toho nevedeli použiť. Dostali sme do ústavy minimálnu mzdu, máme veľmi kvalitný Zákonník práce,“ povedal.

Aj preto odmieta obvinenia, že sú aktuálne sociálne návrhy, teda 13. dôchodok vo výške 460 euro alebo zdvojnásobené detské prídavky kupovaním voličov. „Neviem, čo bude po voľbách, ale pre mňa je lepšie mať vrabca v hrsti ako holuba na streche. Kto zabezpečí, že budúci parlament bude vôbec schopný niečo prijať? Alebo táto partička liberálov a neoliberálov kopec vecí poruší,“ vysvetľuje, prečo sa rozhodli nečakať na nasledujúce volebné obdobie a zmeny presadiť hneď.

Kandidátnu listinu podľa neho zostavili konsenzuálne a pozícia volebného lídra na nej podľa Fica zaručuje Petrovi Pellegrinimu nomináciu na najvyšší post, na ktorý strana po voľbách získa nárok. „Hoci som tu už veľmi dlho, od roku 1992, nepatrím medzi politikov, ktorí by sa správali podľa príslovia ‚stranu som si založil, aj si ju zničím‘. Tento môj prístup zabezpečuje, že Smer tu stále je a má chuť vyhrať ďalšie parlamentné voľby,“ tvrdí Fico.

„Nachádzam svoju pozíciu v tom, že chcem viesť stranu ako predseda, ale súčasne cítim, že verejnosť chce aj niečo iné. Peter Pellegrini je sociálny demokrat, je mimoriadne pracovitý a perspektívny. Ukážme ľuďom, že nie iba v štáte sú potrebné zodpovedné zmeny, ale že ich vedia robiť aj strany,“ uzavrel.