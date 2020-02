Mladý muž odvolil v kroji, je to pre neho bežný odev

Oblečený v kroji chodieva takmer denne. Navštevuje tak mesto, úrady, lekára, aj kostol. „Tí, čo ma poznajú, ma berú normálne, no väčšina ľudí si myslí, že som folklorista a mám namierené na nejaké vystúpenie,“ usmieva sa Kučera z osady Štoliansko, ktorého sme stretli pred kultúrnym domom v Detvianskej Hute. Do jej chotára patrí 20-percentná časť osady, v ktorej býva. Zvyšok je už súčasťou Hriňovej.

Celkovo žije na Štoliansku 50 ľudí. „Keby ste sa tam prišli pozrieť v lete, videli by ste, ako vyzerá obrobená krajina. Na každého obyvateľa tam pripadá jedna krava a najmenej dve ovce. Keby tak vyzeralo celé Slovensko, boli by sme ako vo Švajčiarsku,“ povedal.

Jeho rodina sa tiež stará o veľké gazdovstvo. „Predtým, ako som sa sem vybral, som musel nachovať a obriadiť dobytok, ovce, kozy, prasatá, hydinu, psa a mačku. Okrem koňa mám všetko,“ podotkol veselo.

K svojmu podpolianskemu kroju nosí aj štýlový účes – štyri zapletené vrkôčiky zvané kečky. „Niekto ich prirovnáva k jánošíkovským, ale my to tu nemáme radi. Takto sa to nosievalo v tejto lokalite,“ podotkol s tým, že na sebe má kožúšok, košeľu, kabanicu, súkenné nohavice, čižmy a na hlave klobúčik.

V Detvianskej Hute, ktorá má cez 680 obyvateľov, sú dokopy tri okrsky. Do toho, v ktorom volil Jozef Kučera, patrí 354 voličov. Účasť okolo obeda tam bola 25-percentná. „Myslím, že zatiaľ je to dobré číslo. Veríme, že do večera to bude viac ako polovica,“ povedal podpredseda tamojšej volebnej komisie Milan Pekár.