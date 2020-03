Kto bude sedieť vo vláde?

OĽaNO + Sme rodina + SaS + Za ľudí

Matematika by bola v tomto prípade jednoduchá: 53 + 17 + 13 + 12 je spolu 95 poslaneckých mandátov. Táto koalícia však môže naraziť na niekoľko úskalí. Andrej Kiska, líder strany Za ľudí, sa už niekoľkokrát vyjadril, že by vstúpil do koalície s Borisom Kollárom zo Sme rodina len v najnutnejšom prípade. Aj na novoročný obed lídrov demokratickej opozície nebol pozvaný ani Matovič, ani Kollár. Táto koalícia bude teda schopná bezproblémovo fungovať len v tom prípade, že Kiska potlačí svoje ego.

Ďalším problémom môže byť delenie ministerstiev. Za ľudí bude hľadať ministerský post pre Veroniku Remišovú, ktorá prejavila záujem o ministerstvo vnútra. Na tento post má však vhodných kandidátov aj OĽaNO – Gábora Grendela alebo Lukáša Kyselicu.

Kiskovci by mohli do vlády tlačiť aj Andreu Letanovskú, ktorá sa však do parlamentu nedostala (ministerstvo zdravotníctva). O rezort zdravotníctva však môže mať záujem aj SaS a jeho poslankyňa Janka Cigániková. Odborníka má však vo svojej „stajni“ aj OĽaNO, je ním Marek Krajčí.

Strana Za ľudí by mohla ešte ponúkať do vlády bývalého aktivistu z iniciatívy Za slušné Slovensko Juraja Šeligu (ministerstvo spravodlivosti). Ten však nemá prakticky žiadne politické skúsenosti a je iba na začiatku svojej profesijnej kariéry.

Keďže zatiaľ nikto neprejavil záujem o ministerstvo práce, je pravdepodobné, že v tejto koalícii by tento rezort mohol pripadnúť práve strane Za ľudí (adeptkou by mohla byť bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská).

OĽaNO má ambíciu obsadiť ministerstvo financií Eduardom Hegerom. O tento post mal záujem aj Richard Sulík, ak by jeho SaS skončila druhá. V nedeľu pripustil, že by mohol mať záujem aj o iné ministerstvo. Do úvahy pripadá ministerstvo hospodárstva.

Obyčajní by dokázali obsadiť rezort školstva Miroslavom Snopkom. O tento náročný rezort však zrejme v koalícii nebude veľká bitka.

Boris Kollár chce obsadiť jednoznačne ministerstvo dopravy, aby mohol rozbehnúť výstavbu nájomných bytov a tak dokázať, že plní svoje sľuby voličom. No podľa nedeľných vyhlásení by chcel získať aj jeden zo silových rezortov. Do ministerského kresla môže pretláčať Milana Krajniaka.

Rezort obrany si však zrejme ponechá OĽaNO, podľa našich informácií by ministrom mohol byť Jaroslav Naď.

V kuloároch sa spomína aj meno bývalého veľvyslanca SR pri NATO Tomáša Valáška (Za ľudí), ktorý by mohol viesť ministerstvo zahraničných vecí.

Na post riaditeľa SIS, ktorý zastáva Anton Šafárik, by mohol ašpirovať Roman Mikulec (OĽaNO).Do úvahy prichádza aj to, že by sa mohol stať šéfom vojenských tajných. V nedeľu Kiska navrhol, aby sa zriadilo ministerstvo zodpovedné za IT pre Michala Trubana z koalície PS/Spolu, ktorá zostala pred bránami parlamentu. Kiskovcom však môže pripadnúť nie veľmi lukratívny rezort kultúry, už dlhšie oň prejavuje záujem Miroslav Kollár, ktorý je aj primátorom Hlohovca.

OĽaNO + Sme rodina + SaS

Spolu je to 83 hlasov v parlamente, čo znamená pohodlnú väčšinu. V tomto prípade by sa o čosi ľahšie rozdeľovali ministerstvá, keďže by z koalície vypadol jeden z možných problematických faktorov – Za ľudí. Navyše Matovič by tak nemusel spolupracovať s Veronikou Remišovou, ktorá ho pred niekoľkými mesiacmi opustila.

OĽaNO + Sme rodina + Za ľudí

Čiže 82 mandátov v Národnej strane. Je však otázna spolupráca Kollára s Kiskom, pretože najmä bývalý prezident sa netají antipatiami k lídrovi strany Sme rodina.

OĽaNO + SaS + Za ľudí

Táto koalícia by mala podporu 78 parlamentných poslancov. Bola by to síce pohodlná väčšina, ale nie v prípade, ak by došlo k presunom poslancov. Aj s touto možnosťou treba totiž v budúcnosti rátať.

VIDEO: Pozrite si prvé povolebné Ide o Pravdu, kde sa stretli Eduard Heger (OĽaNO) a Richard Raši (Smer).