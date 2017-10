O dva týždne môže v krajských voľbách po prvý raz voliť 95-tisíc ľudí

Podľa zákona sa krajské voľby konajú od 7:00 do 22:00 a v prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr. Všade však musia byť volebné miestnosti otvorené do 22:00. Pre krajské voľby je zriadených 96 volebných obvodov a 5 968 volebných miestností (okrskov). Ako uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, „podľa hlásení okresných úradov, v žiadnej obci na území Slovenskej republiky nebol vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov určený skorší začiatok hlasovania“.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania SR a cudzinci, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia kraja. Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

Ako informoval hovorca Štatistického úradu (ŠÚ) SR Marián Jánošík, presný počet voličov zapísaných do zoznamov voličov bude známy až z volebných zápisníc. Z demografickej štatistiky vyplýva, že k termínu volieb, k 4. novembru je odhadovaný počet voličov 4 435 000. Z nich prvovoličov, pre ktorých budú novembrové krajské voľby vôbec prvou príležitosťou využiť svoje volebné právo, je približne 95-tisíc. Ide o tých voličov, ktorí od posledných volieb, teda parlamentných volieb v marci 2016, dosiahli 18 rokov. Počet tých, čo už v iných voľbách volili, ale v krajských voľbách môžu hlasovať po prvý raz, je 230-tisíc.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja dajú voliči svoj hlas nimi preferovanému jednému kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pri jeho mene. Na druhom hlasovacom lístku vyberú určený počet kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Aj v tomto prípade vyznačia svoj hlas zakrúžkovaním poradového čísla pri mene. V každom volebnom obvode sa počet volených poslancov líši a určený počet je uvedený na hlasovacom lístku.

Piati kandidáti na predsedu sa vzdali alebo boli odvolaní

Na osem krajských predsedníckych stoličiek spolu kandidovalo 92 záujemcov, do piatka 20. októbra sa podľa údajov odboru volieb, referenda a politických strán MV SR kandidatúry vzdali alebo boli odvolaní piati kandidáti. Ako informovala Chmelová, vyplýva to z doručených oznámení volebných komisií samosprávnych krajov. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa vzdal kandidatúry na predsedu Ľubomír Kolárik (Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov). V Banskobystrickom kraji sa vzdali traja kandidáti na predsedu kraja, a to: Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Stanislav Mičev (nezávislý) a Jozef Šimko (nezávislý) a v Košickom kraji odvolali kandidatúru Adama Šepetku (strana Nezávislosť a Jednota). Zaregistrovaných bolo spolu kandidátov na poslancov 2 902 a do piatka 20. októbra ich je už (po vzdaní sa, späťvzatí alebo odvolaní kandidatúry) o 18 menej, teda 2 884.

Kandidáti môžu stiahnuť svoju kandidatúru do 48 hodín pred dňom konania volieb. Oznam o tom, kto už nekandiduje, no je uvedený na hlasovacom lístku, bude v každej volebnej miestnosti. „Odporúčame zavesiť to za zástenu“, za ktorou voliči upravujú hlasovacie lístky, dodala Chmelová.

Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude tradične po skončení volieb zverejňovať Štatistický úrad SR na internete. Oficiálne výsledky vyhlási štátna volebná komisia.