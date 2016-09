Kauza údajného znásilňovania chovankýň je plná nejasností, zasadne parlamentný výbor

Opozičná poslankyňa SaS Natália Blahová zverejnila blog, kde opisuje príbeh vtedy 14-ročnej Natálie, ktorú mal zhruba pred dvoma rokmi opiť a znásilniť terapeut výchovného ústavu. Zneužité pritom podľa nej mali byť v minulosti aj ďalšie klientky, a to nielen zmieneným, ale aj viacerými inými členmi personálu. Vyšetrovanie začaté v tejto súvislosti sa pritom skončilo a nikto nebol potrestaný.

„Prípad, o ktorom pani poslankyňa pútavo a zároveň zavádzajúco píše, poznáme, a preto sa dôrazne ohradzujeme voči nepravdám a účelovo dezinterpretovaným faktom, ktoré vo svojom texte uvádza," uviedla k záležitosti Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Namietla, že poslankyňa blog účelovo vydala práve na začiatku víkendu, keď už k nemu kompetentní nedokázali poskytnúť obsažnejšie vyjadrenie.

Matka trestné oznámenie už raz stiahla

Podľa reportáže, ktorú asi pred rokom pripravila TV Markíza, sa dievča do galantského ústavu dostalo pre svoje experimenty s ľahkými drogami.

Ako v nej udalosť opísala sama dievčina, terapeut ju mal jedného dňa pozvať do súkromia „na cigu" a vzápätí „sa s ním vyspala". Krátko nato, keď sa o udalosti dozvedela Natáliina matka Drahomíra, informovala o nej niektoré médiá a podala vo veci trestné oznámenie. To však neskôr stiahla, keďže riaditeľ ústavu, ako sama v dokumente uviedla, jej sľúbil „dať veci do poriadku". Aj ďalšie oslovené dievčatá v reportáži priznali, že v zariadení mali sexuálny styk. S týmito, ale aj s inými vychovávateľmi, ktorí ich opili a potom povyzliekali.

Riaditeľ resocializačného zariadenia v písomnom stanovisku, ktoré poskytol niektorým médiám, všetko poprel. Podľa ďalších informácií má byť toho času aj rodina dievčaťa vyšetrovaná za domáce násilie páchané na dieťati, a to na základe oznámenia jej samej.

Policajti v Galante nepochodili

Na obsah blogu so šokujúcimi detailmi zneužívania zareagoval prezident Andrej Kiska a požiadal šéfa Policajného zboru Tibora Gašpara o dôsledné vyšetrenie prípadu. Už v sobotu večer sa do ústavu dostavili dvaja príslušníci galantskej polície v civile. Nikto im však neotvoril, keďže celé osadenstvo má byť práve na rekreácii v Chorvátsku. Lenže Natália sa v ústave už nenachádza. Je na Slovensku, do Chorvátska neodišla. Potvrdila to pre RTVS detská ombudsmanka Viera Tomanová. Dievča je momentálne v inom zariadení. Kde presne, nepovedala.

Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že štátne orgány o celej záležitosti dobre vedia, ale „na rozdiel od škandalózneho postupu opozície dôsledne hája právo dnes 17-ročného dievčaťa na súkromie v preň novom zariadení".

Matka vraj vie, kam premiestnili jej dcéru

Opoziční poslanci Natália Blahová a Daniel Lipšic podľa rezortu práce klamú, keď tvrdia, že nikto okrem úradov nevie, kde 17-ročná Natália je. Na základe nesúhlasného stanoviska rodičov súd rozhodol, že dieťa nesmie ísť na pobyt do zahraničia a rozhodol o jeho dočasnom umiestnení v inom resocializačnom zariadení na Slovensku.

„Súd toto rozhodnutie zaslal všetkým zúčastneným stranám vrátane rodičov,“ uviedol hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Michal Stuška. Podľa jeho slov matka dievčaťa v piatok 9. septembra telefonovala pracovníčke sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Piešťanoch. Tá ju informovala o rozhodnutí súdu aj o tom, kam dieťa dočasne premiestnili. „Áno, štátne orgány to vedia rovnako dobre ako matka, ale na rozdiel od škandalózneho postupu opozície dôsledne obhajujú právo dievčaťa na súkromie v novom zariadení," dodal hovorca.

Podľa neho s dievčaťom je v kontakte nielen jej dlhoročná sociálna kurátorka, ale v pondelok 5. septembra sa s Natáliou osobne stretla a dlhší čas rozprávala aj riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Dievča má byť zdravotne aj psychicky v poriadku a podstupovať terapiu na liečbu závislostí.

Matka podala ďalšie oznámenie

K prípadu sa vyjadrila aj trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová: „Matka maloletej podala v minulosti trestné oznámenie na zamestnanca zariadenia pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania jej dcéry. Vyšetrovateľ v Galante vykonal procesné úkony a trestné stíhanie koncom novembra 2015 zastavil, nakoľko skutok nebol trestným činom. S postupom polície vo vyšetrovaní sa stotožnil aj dozorujúci prokurátor."

Polícia v Galante prijala od Natáliinej mamy trestné oznámenie aj minulý týždeň, v ktorom uvádza, že nemôže navštevovať s dcérou lekárov a tým je zanedbaná lekárska starostlivosť jej dcéry. „Je však potrebné uviesť, že mladistvá N. K. je v zariadení umiestnená na základe rozhodnutia súdu. Matka podala na súd návrh na predbežné opatrenie na zrušenie výchovného opatrenia. Súd jej návrh uznesením v septembri 2015 zamietol," dodala Linkešová.