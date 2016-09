Do trojhodinového štrajku sa zapojilo 2 031 učiteľov

Jedna z prázdnych tried na Gymnáziu Jura Hronca, ktoré sa zapojilo do štrajku. Ten organizuje štrajkový výbor Iniciatívy slovenských uèite¾ov (ISU).

Stagnáciu počtu zapojených učiteľov si iniciatíva vysvetľuje tým, že učitelia citlivo čakajú na kroky odborového zväzu pri kolektívnom vyjednávaní a stretávajú sa tiež s dezinformačnou kampaňou riaditeľov.

Kočan sa vyjadril aj ku kolektívnemu vyjednávaniu. Reagoval tak na to, že voči požiadavke odborov na 10-percentnú valorizáciu platov prišla vláda s protinávrhom zvýšenia platov o 0,9 percenta. Kočan uviedol, že číslo ministerstva financií ich pobavilo a minister financií podľa neho vstupuje do vyjednávania, ako keby sa chystal na arabský trh. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že citlivo vnímajú vyjednávanie ministra školstva, ktorý od zverejnenia programového vyhlásenia vlády hovorí, že bojuje o investície do školstva. Výsledkom je však číslo 0,9 percenta. Crmoman pritom dodal, že už dnes je problém nájsť pre školy učiteľov a vychovávateľov do školských klubov.

Stupňovaný štrajk učiteľov sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Následne pokračoval štrajk v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je pritom približne 89-tisíc. Učitelia chcú najbližšie pokračovať v stupňovanom štrajku v piatok 7. októbra, keď nebudú učiť štyri hodiny. Ak sa iniciatíva nedohodne s vládou, plánuje aj po tomto termíne zvyšovať intenzitu a rozsah štrajku, ktorý môže vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom.

Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiada, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v tomto roku o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur. Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.