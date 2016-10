Matovič musí výboru vysvetliť, prečo nepozastavil živnosť

Na zasadnutie Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií prišiel Peter Weisenbacher so skupinou klaunov.

Predseda OĽaNO Igor Matovič požiadal o opätovné pozastavenie živnostenského oprávnenia, ktoré mu štát automaticky aktivoval po uplynutí troch rokov, až 30. septembra. Vo štvrtok výbor rozhodol, že Matovič musí oneskorené pozastavenie živnosti vysvetliť.

Ak však Matovič príde preto, že si pozabudol pozastaviť živnosť, o mandát poslanca NR SR, bude to podľa predsedu výboru Martina Poliačika (SaS) zlou vizitkou Slovenska. „Ak Matoviča zbavíme funkcie, bude to katastrofálnym vysvedčením právneho štátu, ak príde o mandát na základe tohto pochybenia popri iných veľkých rybách, ktorým ich konanie prechádza, je to katastrofa,“ dodal.

Ako príklad uviedol Poliačik prípad verejného funkcionára podpredsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Drienovského, ktorý dlhodobo popri verejnej funkcii pôsobí ako konateľ v súkromných spoločnostiach.

„Keďže u pána Drienovského bolo zistené opakované porušenie ústavného zákona, tak plénum bude hlasovať o tom, či bude zbavený funkcie alebo nie,“ povedal Poliačik s tým, že Drienovský chronicky porušoval zákon, s výborom nekomunikuje a už dostal aj finančnú pokutu.

Predseda výboru je za to, aby takýto človek vo verejnej funkcii ďalej nepôsobil. Prvýkrát v histórii bude preto plénum parlamentu hlasovať o zbavení verejného funkcionára jeho funkcie.

Na to, že líder OĽaNO a poslanec NR SR Igor Matovič opäť porušuje zákon, upozornili ešte v septembri Peter Weisenbacher a Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv. Upozornili na to, že podľa živnostenského registra SR v tom čase živnosť s názvom Mgr. Igor Matovič – regionPRESS bola znovu aktívna. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 16. júna 2016 rozhodol o tom, že Matovič zaplatí pokutu vo výške šesťnásobku platu poslanca parlamentu (1 961 eur).

Dôvodom je, že poslanec s oneskorením obnovil pozastavenie svojej živnosti ešte v roku 2013. Pozastavenie živnosti Matovičovi vypršalo 10. augusta 2013, pričom opätovne živnosť pozastavil až 2. septembra toho istého roku, čím porušil ustanovenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa. Pozastavenie živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.