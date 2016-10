Starý most v Čadci je minulosťou. V lete bude nový

jal, Pravda |

Poškodený most v Čadci-Horelici zbúrali za necelé dva mesiace. Stavbári už na jeho mieste budujú nový, po ktorom by mohli motoristi jazdiť na budúci rok v júli. Most je kľúčovým spojením medzi centrom mesta a mestskou časťou Horelica, ale zároveň slúži ako obchádzka na medzinárodnej trase do Poľska a Česka pri uzatvorení tunela Horelica, čo býva pomerne často.