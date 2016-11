Premiér Robert Fico: Smer vnútorné revolúcie nepotrebuje

Brusel sa v amerických voľbách netajil podporou Hillary Clintonovej. Ako sa zmenia vzťahy USA s EÚ po nástupe Donalda Trumpa?

Bude veľmi záležať na tom, do akej miery nový americký prezident naplní to, čo hovoril v kampani. Minimálne sa môže stať, že Európa sa bude musieť v bezpečnostných otázkach postarať sama o seba. Ak máme ambíciu, že Európa by mala byť silnejším globálnym hráčom, budeme si musieť sadnúť k témam, ako je spoločná armáda, spoločné bezpečnostné zložky, vôľa a schopnosť angažovať sa vo sférach konfliktu. Dnes sú to USA, Ruská federácia, Čína, ktorí ako veľkí hráči môžu veci meniť, ale Európa túto schopnosť nikdy nemala. Voľba prezidenta Trumpa môže teda viesť k tomu, že sa z Európy môže stať silný globálny hráč, čo veľmi vítam.

Hovorí sa o napätí medzi prezidentom Andrejom Kiskom a vami. Prečo dochádza k zhoršeniu vašich vzťahov?

Kto má záujem na tom, aby medzi mnou a prezidentom bol nejaký spor? Ja takýto záujem nemám. Mohol som veľakrát veľmi prudko reagovať na rôzne vyjadrenia prezidenta na adresu vlády alebo vo vzťahu k témam dôležitým pre túto krajinu. Prezident sa veľmi nemilo vyjadril na adresu krajín V4. Ja budem tvrdiť, že V4 je náš životný priestor a budem ho zveľaďovať a aj sa v rámci neho usilovať o vlastné národné záujmy. Prezident má úplne iný názor na migrantov. Sú témy, kde máme rôzne názory, čo je celkom normálne, lebo prezident je pravicovo orientovaný a ja som orientovaný doľava, ale nenechám sa vyprovokovať do konfliktu. Slovensko je stále vnímané ako krajina oázy pokoja a stability. K tomu všetkému patrí aj štandardný vzťah medzi ústavnými činiteľmi, ktorý je základom stability politického systému. Opakujem, nenechám sa vyprovokovať a už vôbec sa nenechám zatiahnuť do konfliktu, na ktorom poradcovia pána prezidenta tak intenzívne pracujú.