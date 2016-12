Danko sa bojí vstupu Kisku do politiky, tvrdí Sulík

Sulík to prezradil v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 s tým, že ide o plány založiť stranu Progresívne Slovensko. „Zaujímal vás náš postoj k predčasným voľbám, lebo sa bojíte prezidenta, keď ten vstúpi do politiky a chceli by ste mu to nejako prekaziť," povedal Sulík Dankovi. Uviedol, že takáto nová strana by mohla SNS zhatiť plány stať sa najsilnejšou slovenskou stranou. Danko reagoval slovami, že sa nebojí politickej konkurencie. „Ja by som bol možno aj vďačný za vstup prezidenta Kisku do politiky z hľadiska toho, že strany ako SaS a OĽaNO by stratili voličov a prišla by možno aj konštruktívna opozícia, po ktorej my zúfalo voláme," zdôraznil Danko.

Sulík vyjadril presvedčenie, že na budúci rok dôjde k pohybom na politickej scéne. Očakáva pritom zhoršenie vzťahov vo vládnej koalícii, možno i rekonštrukciu vlády, ale nemyslí si, že nastanú predčasné voľby. Možnosť predčasných volieb líder SaS v budúcnosti nevylučuje a hovorí, že jeho strana je na ne pripravená.

Danko podľa vlastných slov počíta až s riadnymi voľbami v roku 2020. Vyhlásil, že ak sa SNS nedostane do parlamentu, pôjde do politického dôchodku. V opačnom prípade však vylúčil možnosť, že by jeho strana išla do vládnej koalície s SaS alebo OĽaNO-NOVA. „Radšej odídem z politiky, ako spolupracovať s ľuďmi ako Sulík a Matovič, " vyhlásil Danko s tým, že so Sulíkom nepôjde už nikdy ani do televíznej relácie.