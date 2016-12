Po vianočnom odmäku zasvieti slnko

Inverzie, ktoré boli na území Slovenska tento týždeň, už sa pomaly končia. Potrvajú do piatka, maximálne do soboty, potom nastane zmena a príde vianočné oteplenie.

„Toto oteplenie sa najviac prejaví v nedeľu a pondelok, keď k nám začne prúdiť relatívne teplý vzduch od západu. S oteplením prídu aj zrážky, pri ktorých sa môže vyskytnúť aj sneženie, ale bude to len v stredných a vo vysokých horských polohách,“ vraví Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

V nižších polohách sa na začiatku, keď sa zrážky dostanú do súčasného studeného vzduchu, môže vyskytnúť aj dážď so snehom, ale to bude skôr výnimočné. Väčšinou bude v nižších polohách pršať. A z toho vyplýva veľké nebezpečenstvo poľadovice. Tá sa veľmi ľahko vytvorí, keď začne pršať na zamrznutý povrch. Už na Štedrý deň sa môžu objaviť slabšie zrážky, a tak ľudia, ktorí zvyknú chodiť na polnočnú, by mali rátať s poľadovicou. Na východ Slovenska príde oteplenie o niečo neskôr, a tak sa tam poľadovica môže vyskytnúť aj v nedeľu dopoludnia.

Teplý vzduch od západu po Vianociach vystrieda chladnejší vzduch od severozápadu a postupne až od severu. V utorok a stredu bude ešte veterné počasie, ale od stredy až do Silvestra by malo byť celkom dobré počasie. To by mohlo vyhovovať prázdninujúcim školákom a ľuďom, čo sa v období medzi sviatkami chystajú do hôr.