Štát pridá svojim zamestnancom 4 %, učitelia majú ísť za Plavčanom

Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe by sa mali podľa predbežnej dohody od začiatku budúceho roka zvýšiť o 4 %. Po stredajšom treťom kole vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu to uviedol minister financií Peter Kažimír.

„Rokujeme ešte o dodatočnom navýšení o ďalšie dve percentá do takzvanej mzdovej základne na časť roka 2017,“ povedal. Podľa ministra financií tiež zástupcovia vlády ponúkli, aby sa podobné podmienky nárastu platových taríf týkali aj roka 2018. „Rozširujeme rokovanie aj na ďalší rok a k tomuto návrhu sa ešte musia partneri vyjadriť,“ dodal Kažimír.

Podľa predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Antona Szalaya je 4-percentné zvýšenie platových taríf od 1. januára budúceho roka dohodnuté.

„Ďalšie dve percentá v priebehu roka do mzdového objemu by mali byť ešte predmetom rokovaní, ale aj tam je väčšinová zhoda,“ povedal. Podľa neho by sa toto zvýšenie miezd netýkalo mzdových taríf. „Zamestnanec, čo zarobí, tak by dostal v posledných štyroch mesiacoch navýšené o dve percentá,“ objasnil Szalay.

Predbežne dohodnuté zvýšenie platov by sa však netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, keďže im sa platové tarify zvýšili od začiatku septembra tohto roka o 6 %. Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek má o platoch v školstve rokovať priamo s ministrom školstva Petrom Plavčanom. „Určite vnímame negatívne to, že sme ich museli z rokovania vyradiť,“ povedal Szalay.

Šéf školských odborov je z tohto postupu sklamaný. „Sklamaný som z toho, že pokiaľ kolega vyjednávač povie, že pedagogickí zamestnanci nebudú súčasťou kolektívneho vyjednávania, tak to je nefér,“ povedal Ondek. Spýtal sa, či školský odborový zväz ešte patrí do Konfederácie odborových zväzov SR. „Som sklamaný z postupu určitých kolegov z konfederácie odborových zväzov,“ dodal.

Už počas prvého kola rokovaní, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v pondelok, sa vyjednávači dohodli na zachovaní už v súčasnosti platných benefitov pre štátnu a verejnú službu. Pracovný čas bude aj naďalej skrátený na 37,5 hodiny a dovolenka sa zvýši na 5 týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov, budú mať aj naďalej nárok na šesť týždňov dovolenky.

Od začiatku tohto roka išli platy štátnych a verejných zamestnancov nahor o 4 %. V roku 2015 platy v štátnej a verejnej službe stúpli dvakrát, a to o 1,5 % od januára a o 1 % od júla.