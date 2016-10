Do diaľnic mohlo ísť viac, chýbajú však projekty

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2017, ktorý včera odsúhlasila vláda, počíta s výdavkom na rezort dopravy vo výške 2,15 miliardy eur. V tomto roku malo ministerstvo dopravy dostať 2,041 miliardy eur. Podľa očakávaní však minie len asi 1,612 miliardy eur. Dôvodom je nízke čerpanie eurofondov a spolu s ním súvisiace spolufinancovanie.

Namiesto plánovaných 873,6 milióna eur z eurofondov vrátane spolufinancovania ministerstvo podľa očakávaní použije len 79,3 milióna eur. Dôvodom sú meškajúce úseku spolu s oneskorením začatia výstavby niekoľkých úsekov.

Podľa informácií Pravdy však ministerstvo na budúci rok žiadalo o 700 miliónov eur navyše. V porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu, ktorý vznikol v auguste tohto roka, však do rezortu dopravy vďaka lepšiemu výberu daní štátu pritečie len o 76,47 milióna eur viac.

"Môžeme sa prikrývať iba takou dekou, akú máme, a rezort dopravy tak ako každý rok urobí všetko pre to, aby maximalizoval dostupné zdroje na všetky úlohy a potreby, ktoré pred nami stoja. V rámci rokovaní o zdrojoch financovania ministerstvo upozorňovalo na nedostatok zdrojov v operačnom programe na pokračovanie výstavby na kľúčových cestných ťahoch alebo pri modernizácii železníc. Keďže financovanie priamo zo štátneho rozpočtu je hneď po zdrojoch EÚ najvýhodnejším spôsobom financovania. Ministerstvo bude aj naďalej hľadať spôsoby, ako zabezpečiť všetky úlohy, ktoré pred ním stoja,“ informovalo oddelenie pre komunikáciu ministerstva.

Národná diaľničná spoločnosť má v súčasnosti rozostavaných osem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest spolu s dvoma križovatkami pri Bratislave. Dnes ministerstvo dopravy odovzdáva vodičom nový úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice, ktorý vznikol v polovičnom profile.

Jeho výstavba si vyžiadala 88,18 milióna eur. Najväčšiu časť finančných prostriedkov štát získal z minulého obdobia na čerpanie eurofondov, konkrétne z Operačného programu Doprava 2007 – 2013. Spolufi­nancovanie bolo zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Do konca roka však mal byť odovzdaný aj úsek v polovičnom profile D3 Svrčinovec – Skalité s dĺžkou 12¤280 metrov, na ktorý nadväzuje úsek D3 Skalité – štátna hranica s Poľskom rovnako v polovičnom profile. Oba úseky mali byť odovzdané spoločne v októbri tohto roka. Výstavba však mešká a diaľničiari vďaka tomu vyčerpali v roku 2016 menej eurofondov ako pôvodne plánovali. Rovnako bolo nutné zabezpečiť aj menšie spolufinancovanie, ktoré sa presúva do budúceho roka.

"Národná diaľničná spoločnosť registruje nárok zhotoviteľa na predĺženie výstavby, ktorý je predmetom rokovania. V súčasnosti naďalej platí zmluvný termín ukončenia výstavby,“ uvádzajú v súvislosti s výstavbou úseku D3 Skalité – Svrčinovec na svojej internetovej stránke diaľničiari. Je pravdepodobné, že úsek v tomto roku odovzdaný nebude.

Počas kontrolného dňa minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) uviedol, že urobí všetko pre to, aby vodiči mohli po danom úseku jazdiť čo najskôr. Je však možné, že po novej diaľnici budú autá jazdiť až na budúci rok v lete. Výstavbu úseku zabezpečuje Združenie D3, ktorého súčasťou sú firmy Váhostav, Doprastav, Strabag a Metrostav. Celková cena výstavby dosahuje 365,61 milióna eur.

V tomto roku štát navyše otvorí jeden úsek rýchlostnej cesty pri Zvolene. Podľa plánov by diaľničiari mali prestrihnúť pásku na úseku R2 Zvolen, východ – Pstruša v novembri tohto roka. Pôvodné plány však počítali s ukončením výstavby v júli tohto roka. Výstavba 7¤850 metrov dlhého úseku sa začala v auguste 2014. Stavbu realizujú spoločnosti Corsan-Corviam Construcción a Chemkostav za 82,33 milióna eur.

Okrem toho rok 2016 nepriniesol začiatok výstavby dvoch úsekov, s ktorými aktuálny štátny rozpočet počítal. Z trojice diaľničných obchvatov bývalý šéf diaľničiarov Róbert Auxt (Sieť) podpísal len zmluvu na výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach. Obchvat Prešova v úseku D1 Prešov, západ – Prešov, východ spolu s dokončením obchvatu Čadce D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sa začnú stavať najskôr v budúcom roku. Štát doteraz stále neuzavrel súťaže, ktoré boli spustené začiatkom leta 2015.

Ministerstvo však chce prebiehajúce tendre preveriť z hľadiska princípu hodnoty za peniaze. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy namieta, že výsledky tendrov sú predražené. Ak by došlo k ich zrušeniu, stavať by sa nezačalo ani v budúcom roku a ministerstvo by dva vypadnuté projekty nemalo čím v roku 2016 kvôli pripravenosti súťaží nahradiť.