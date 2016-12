Univerzitu po požiari opravia do dvoch rokov

Štefan Rimaj, Pravda |

Rekonštrukčné práce na budove Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorú začiatkom decembra zachvátil požiar, by mali byť skončené do dvoch rokov. Predpokladá to rektor univerzity Pavol Sovák. Práce v poškodenej časti budovy sa už začali, zhorená strecha by mala byť provizórne zakrytá do troch týždňov.