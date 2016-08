V Cannes môžu moslimky na pláž opäť v burkinách

ČTK |

Vo francúzskom stredomorskom letovisku Cannes, ktoré je dejiskom slávneho filmového festivalu, môžu moslimky opäť chodiť na pláž v kúpacom odeve, ktorý zahaľuje telo vrátane vlasov, tzv. burkinách. Rozhodol o tom správny súd v Nice. Portál denníka Libération poznamenal, že je to symbolické víťazstvo odporcov nariadenia, keďže zákaz v Cannes pôvodne platil do konca augusta, teda do stredy.