New York zakázal kontroverznému Trumpovmu fondu prijímať peniaze

Úrad newyorského generálneho prokurátora odoslal v piatok republikánskemu miliardárovi lis, v ktorom nariaďuje okamžité zastavenie zberu príspevkov od darcov na území štátu. V opačnom prípade to „bude považované za pokračovanie podvodov na obyvateľoch štátu New York“, uvádza sa v liste.

Pre Trumpa, ktorý od prvej prezidentskej debaty s demokratickou sokyňou Hillary Clintonovou čelí problémom pre urážky na adresu bývalej víťazky súťaže Miss Universe či neochote zverejniť daňové priznanie, ide o ďalšiu patáliu potenciálne ohrozujúcu jeho pozíciu v boji o Biely dom.

Jeho fond sa dostal do stredu záujmu americkej verejnosti po tom, čo denník The Washington Post pred dvoma týždňami informoval o tom, že údajne používa dary z fondu pre vlastné potreby. Prostriedky z fondu Donald J. Trump Foundation mu podľa washingtonského denníka napríklad poslúžili napríklad k tomu, aby v roku 2007 zaplatil pokutu za svoj floridský hotel Mar-a-Largo vo výške 120-tisíc dolárov za to, že stožiar stojaci pri hoteli takmer dvojnásobne prevyšoval povolenú výšku. Trump miesto pokuty poukázal o niečo vyššiu sumu z fondu do nadácie vojnových veteránov, na čom sa dohodol s floridskými úradmi.

Tri roky potom urovnal sumou 158-tisíc dolárov z fondu spor s hráčom golfu, ktorý sa domáhal výhry v dobročinnom turnaji na Trumpovom ihrisku a hrozil žalobou.

Informácie teraz preveruje daňový úrad, ktorý môže magnáta prinútiť nahradiť fondu všetky peniaze, ktoré použil pre vlastnú potrebu.