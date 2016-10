Trump: Necítim k Putinovi ani lásku, ani nenávisť

Deň po televíznej debate kandidátov na viceprezidenta, na ktorej republikán Mike Pence označil Putina za „malého a násilníckeho vodcu“, Trump v stredu upravil svoju rétoriku.

„Necítim k Putinovi ani lásku, ani nenávisť. Uvidíme, ako to bude fungovať,“ povedal Trump pred svojimi stúpencami v štáte Nevada. „Možno budeme mať dobrý vzťah. Možno budeme mať príšerný vzťah. Možno budeme mať vzťah priamo uprostred,“ vysvetlil Trump. Rusko by však podľa jeho názoru mohlo byť cenným spojencom v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát.

Putin ešte vlani v decembri označil amerického miliardára za veľmi talentovaného človeka a za absolútneho lídra kampane pred prezidentskými voľbami. Trump označil za veľkú česť, že dostal kompliment od človeka, akým je Putin, ktorého „si vážia doma i v zahraničí“.

V septembri toho roka Trump uviedol, že Putin si udržiava silnú kontrolu nad svojou krajinou a teší sa veľkej, vyše 80-percentnej podpore obyvateľstva. „Je to veľmi rozdielny systém a mne sa ten systém nepáči, ale (Putin) je rozhodne v tomto systéme lídrom, a to omnoho viac, než je lídrom náš prezident… My máme rozdelenú krajinu,“ vyhlásil Trump. Súčasne priznal, že ho tešia pochvalné vyjadrenia na jeho adresu zo strany Vladimira Putina a že na ne bude reagovať v podobnom duchu.