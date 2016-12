Joe Biden naznačil zámer kandidovať v roku 2020 za prezidenta

„Netvrdím, že nebudem kandidovať, nezaväzujem sa však k ničomu. Dávno som sa naučil, že osud to zariadi vždy po svojom,“ spresnil viceprezident, ktorého syn Beau zomrel vlani na rakovinu. To bolo aj jednou z príčin, prečo sa Biden nezapojil do ostatného súboja o post šéfa Bieleho domu.

Biden v roku 2008 pripravil vlastnú prezidentskú kampaň, čoskoro si ho však vybral vtedajší senátor Barack Obama za svojho kandidáta na viceprezidenta. Keď Obama zvíťazil, Biden ukončil po 36 rokoch senátorskú kariéru za štát Delaware a stal sa na dve funkčné obdobia 47. viceprezi­dentom USA.

Jeho prvý pokus o prezidentskú kandidatúru sa datuje do roku 1987, znemožnil mu ho však jeho plagiátorský škandál. Demokratický zákonodarca Biden by mal v čase budúcich prezidentských volieb 77 rokov.