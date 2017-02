Americký odvolací súd neobnovil Trumpov protiimigračný dekrét

Traja sudcovia odvolacieho tribunálu v San Franciscu zdôvodnili svoje štvrtkové odmietnutie prezidentovho dekrétu potrebou chrániť „všeobecný záujem“ a predísť prípadnej diskriminácii. „Uvidíme sa na súde. V hre je bezpečnosť nášho štátu,“ napísal v reakcii na verdikt vo štvrtok miestneho času (dnes skoro ráno SEČ) v tweete prezident Trump.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!