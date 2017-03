Szydlová pripustila, že Poľsko nepodpíše vyhlásenie z rímskeho summitu EÚ

Vo vysielaní poľskej televízie TVN24 Szydlová dnes ráno uviedla, že „ak nebudú prijaté pre Poľsko prioritné postuláty, nepodpíšeme rímsku deklaráciu,“ ktorá má naznačiť ďalší vývoj v Európskej únii po odchode Británie.

Poľská premiérka vysvetlila, že pre Poľsko je „dôležitá jednota EÚ, jej obrana v tesnej súčinnosti s NATO, posilnenie role národných parlamentov a zachovanie noriem spoločného trhu, ktoré nemajú rozdeľovať, ale spájať.“ Tieto štyri priority by mali byť v záverečnom vyhlásení, aby ho Poľsko podpísalo, spresnila Szydlová.

Konštatovala tiež, že „s týmto summitom (v Ríme) sa spájali veľké nádeje. Mal byť prelomový, mal byť začiatkom novej epochy. Teraz v EÚ taká klíma nie je. EÚ je v takej hlbokej kríze, že nie je pripravená prijímať dôležité rozhodnutia.“

Szydlovej slová o nutnosti jednoty v Európe sú reakciou na návrh, ktorý sa v rámci tlmenia dôsledkov odchodu Británie snažia presadiť lídri Francúzska, Nemecka, Španielska a Talianska. Jeho podstatou je vytvoriť v rámci EÚ skupiny členských štátov, ktoré by napredovali odlišným tempom.

Túto myšlienku tento týždeň opäť rozhodne odmietol predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.

V rozhovore, ktorý tento týždeň zverejnil poľský konzervatívny týždenník W Sieci, Kaczyňski uviedol, že Poľsko nemôže akceptovať viacrýchlostnú EÚ, pretože by to poškodilo jeho postavenie ako krajiny a mohlo by viesť dokonca k vykázaniu Poľska z EÚ.

Kaczyňski avizoval, že na tohtotýždňovom stretnutí šéfov štátov a vlád členských krajín Európskej únie pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv bude Poľsko obhajovať svoje záujmy s „plným odhodlaním.“

Poľsko sa nedávno dostalo do ďalšieho sporu s EÚ, keď sa rozhodne postavilo proti návrhom ohľadom dvojrýchlostnej Európskej únie, ako aj proti znovuzvoleniu Donalda Tuska za predsedu Európskej rady.