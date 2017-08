Kočner čelí ďalšiemu obvineniu

Má ísť o novú vec, ktorá nemá súvisieť s obvinením zo začiatku augusta. To nariadil prokurátor Špeciálnej prokuratúry za prevody hotelov na Donovaloch. Podľa polície v tomto prípade štát prišiel o osem miliónov na nadmerných odpočtoch DPH.

Nové obvinenie potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek. „Čo sa týka skutku, k tomuto sa vyjadrovať nebudeme, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasnenia a vyšetrenia predmetnej trestnej veci,“ povedal Šúrek.

Denník Pravda oslovil aj krajskú políciu v Bratislave, konkrétne obvinenia fyzických či právnických osôb však nekomentovala. Kočnerovi v prípade dokázania viny hrozí 10 až 15 rokov za mrežami.

Podľa tvrdení Denníka N sa má nové uznesenie týkať firmy Gatex, v ktorej Kočner podľa obchodného registra figuroval ako spoločník a konateľ od júla 2004 do novembra 2006. Na podnikateľa mali v roku 2013 podať trestné oznámenie jeho traja bývalí obchodní spoločníci.

Kočner o ďalšom stíhaní nevedel, čudoval sa, že sa novinári k materiálom dostanú skôr ako on sám. „Je zvláštne, že médiá to vedia skôr ako ja. Ešte som to nedostal, tak sa neviem vyjadriť. Ani neviem, o čo ide, keď mám pravdu povedať. Firmu Gatex som predal v roku 2006. Asi to bude niečo jedenásť rokov staré, ale naozaj neviem, o čo ide,“ reagoval pre Pravdu Kočner.