Úpravou ordinačných hodín sa má podľa Druckera posilniť primárna sféra

Cieľom úpravy ordinačných hodín pre všeobecných lekárov nie je podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera znefunkčniť systém, ale posilniť primárnu sféru. Povedal to v piatok na XXXIII. Sneme Slovenskej lekárskej komory (SLK). Parlament schválil nedávno novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Legislatívna úprava okrem iného definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických lekárov. Tí budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v minimálnom rozsahu 35 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 15:00.

Ministerstvo navrhovalo pôvodne ordinačné hodiny v trvaní 30 hodín týždenne, avšak poslanci v rámci parlamentného výboru pre zdravotníctvo cez pozmeňujúci návrh schválili 35 hodín týždenne. „My sme, keď prišiel tento návrh od poslancov, a prišiel aj od opozície aj od koalície, tak sme apelovali zas na to, aby sa skrátila hodina v pohotovostných službách z 23. na 22. hodinu,“ poznamenal Drucker.

Rozšírenie ordinačných hodín sa nestretlo s pochopením u lekárov. Svoju nespokojnosť vyjadrili viacerí aj na sneme SLK. Praktická lekárka pre dospelých Soňa Ostrovská v rámci diskusie poznamenala, že poslanci „nemajú šajn, čo robí všeobecný praktický lekár“. „Verte, že všeobecné praktické lekárstvo na Slovensku pôjde nieže hore kopcom, ale dole vodou,“ povedala s tým, že lekári sú unavení a vyhorení.

Nesúhlas už po schválení úpravy vyjadrila Slovenská lekárska komora. Zmeny podobného charakteru nebudú podľa komory viesť k rozvoju primárnej sféry a v konečnom dôsledku ani nezvýšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti boli podľa SLK pripravené bez vedomia lekárov a zhoršujú ich pracovné podmienky.

S rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov nesúhlasí ani Asociácia súkromných lekárov SR (ASL). "Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez možnosti návštevnej služby v byte pacienta a primeraného času pre prácu so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné. Povinnosť ordinovať sedem hodín z osemhodinového pracovného času neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré sú pre chod ambulancie a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj ďalšiemu vzdelávaniu, čo je povinnosť pre každého lekára“, konštatoval prezident ASL Marián Šóth v tlačovej správe.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) odmieta administratívne zásahy laikov do organizácie práce lekárov. „Zákonom o povinnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na mieste v ordinácii poslanci ohrozujú zdravotnú, ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú poskytujeme pacientom v domácom ošetrení,“ uvádza sa vo vyhlásení účastníkov XXXVIII. výročnej konferencie SSVPL. Podľa všeobecných praktických lekárov to bude znamenať zánik všeobecných lekárov v malých obciach a doslova to vyženie asi 500 lekárov – dôchodcov z ich ambulancií. „Ukazuje sa byť nešťastím pre pacientov, ak prácu lekárov organizujú poslanci zákonom,“ tvrdí SSVPL. Žiada, aby minister zdravotníctva Tomáš Drucker okamžite zaujal stanovisko k diskriminácii imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých.