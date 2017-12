Kiska vymenuje vo štvrtok troch chýbajúcich ústavných sudcov

Prezident uviedol, že do funkcie sudcov ÚS SR menuje Janu Laššákovú, Mojmíra Mamojku a Miroslava Duriša.

„Bol to spor o to, aké poslanie má Ústavný súd vlastne plniť. Či má byť nezávislý, alebo či má byť využívaný na dosahovanie sebeckých cieľov jednotlivcov,“ uviedol v utorok Kiska a dodal, že „minulý týždeň sa potvrdili moje najhoršie obavy a nález prvého senátu vstúpi do histórie Slovenskej republiky ako jedno z jeho najhorších v dejinách.“

„Nález je svojvoľný, pohŕdajúci princípmi právneho štátu a príkladom nerešpektovania základnej deľby moci v krajine,“ dodal Kiska.

Mojmír Mamojka chce ako ústavný sudca dôstojne reprezentovať ústavný súd a seba. „Akceptujem rozhodnutie prezidenta SR. Je to čerstvé,“ povedal Mamojka po tom, čo prezident SR Andrej Kiska oznámil, že ho vymenuje spolu s ďalšími dvomi kandidátmi za ústavného sudcu. Mamojka zároveň odmietol komentovať, či rozhodnutie prezidenta nemalo prísť skôr.

Prezident Kiska podľa senátu nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva.

Rozhodol o tom v stredu minulého týždňa prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikázal prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

V odôvodnení prvý senát okrem iného uviedol, že prezident porušil základné práva sťažovateľov zaručené ústavou spolu s porušením ústavného príkazu pre prezidenta konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Primárne ÚS aj v tomto náleze odkazuje na svoje skoršie závery vyslovené v skorších rozhodnutiach, ktoré sú záväzné pre prezidenta ako účastníka týchto konaní. Podľa senátu nielen výrok, ale aj právny názor ÚS, vyjadrený v odôvodnení rozhodnutia ÚS, je všeobecne záväzný.