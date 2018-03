Vymeniť figúrky nestačí, dožadovali sa v Prešove a ďalších mestách

V Prešove napriek dažďu prišli na námestie tisícky ľudí

Zhruba šesťtisíc ľudí sa podľa odhadov organizátorov zišlo napriek daždivému počasiu na zhromaždení Za slušné Slovensko s podtitulom „Toto nestačí!“, ktorý sa uskutočnil na Hlavnej ulici v Prešove. Ľudia na prešovské námestie prišli opäť vyjadriť svoj postoj k aktuálnej politickej situácii, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Stretli sme sa tu po týždni preto, že vývoj posledných dní ukazuje, že politické špičky odmietajú počúvať občanov, odmietajú počúvať ich názor. Myslím si, že budeme pokračovať, kým nepreberú zodpovednosť za stav krajiny,“ uviedol jeden zo spoluorganizátorov podujatia Matúš Nakata.

Davu sa prihovorilo viacero rečníkov, medzi nimi aj jeden z organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu – študent Tomáš Tabiš či občiansky aktivista Jozef Baran z OZ Lepší Prešov. „Janka a Martinu zabili, ale pravda, ktorú hľadali, tá sa zabiť nedá,“ povedal vo svojom prejave rímskokatolícky kňaz Peter Gombita. Za novinársku obec sa ľuďom prihovoril Michal Frank, za umelcov spevák skupiny Elevenhill Marián Ferenc a za hercov z Divadla Jonáša Záborského prečítala spoločné vyhlásenie Veronika Husovská. „My, umelci a ďalší zamestnanci Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa pripájame k požiadavke dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vytvorenia dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin,“ píše sa vo vyhlásení, v ktorom herci žiadajú aj vysporiadanie sa s korupciou, bezohľadnosťou moci a mafiánskymi praktikami.

„Za posledný týždeň sa v našej spoločnosti udialo mnoho, ale to podstatné sa nestalo. Nestali sme sa slušným Slovenskom. Ani slušnejším. Na to nestačí potemkinovská demisia premiéra ani väčšina v parlamente. Na to sú potrebné slušné spôsoby, pokora a priznanie si viny. To očakávame od našich volených zástupcov,“ uviedla vo svojom príhovore Husovská. Pri rozprestretí fotky, na ktorej premiér Fico odchádza s úsmevom po podaní demisie, ľudia reagovali piskotom a pokrikmi „hanba“, „do basy“, či „Slovensko si nedáme“. V dave sa objavili aj viaceré transparenty ako „Vymeniť figúrky nestačí“, „Cítime sa ponížení a oklamaní“, „Na východe nič nie je, všetko ste rozkradli“ alebo „Neprší, to plače spravodlivosť“. Akcia sa zaobišla bez incidentov.

Banská Bystrica: Nechceme bábky, chceme voľby

Chladné a daždivé počasie neodradilo Banskobystričanov, aby sa už tretí piatok zhromaždili na Námestí SNP. Približne tritisíc občanov sa pripojilo v Banskej Bystrici k zhromaždeniam Za slušné Slovensko. Na úvod si zhromaždení pripomenuli minútou ticha obete vraždy Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Počas príhovorov sa námestím ozývalo skandovanie „Predčasné voľby“ a „Dosť bolo Smeru“.

Transparenty „Charakter na najvyšších miestach neexistuje“, Charakter rozhoduje, ukáž ho“, „Nechceme bábky, chceme voľby“, „Nestačí“ a podobné zaplavili Námestie SNP v Banskej Bystrici. „Chceme ukázať našim politikom, že tie kozmetické úpravy, ktoré za týždeň spravili vo vláde a na vládnych postoch nám absolútne nestačia,“ uviedol za organizátorov Jerguš Ridzoň. „To nie je nová vláda. To je klon starej vlády. Ak by táto nová vláda, ktorá sa bude uchádzať o dôveru v parlamente, bola naozaj iná a mala nakročené na zmenu, už by sa aspoň niekto ospravedlnil, už by aspoň niekto povedal, čo bude robiť, aby tu bolo slušné Slovensko. Okrem toho ešte hrozí, že tá vláda bude mať aj krstného otca,“ prihovorila sa k účastníkom bývalá slovenská ombudsmanka Jana Dubovcová.

Trnava: Odmietame dosadenie obyčajných bábok do vlády

Slušné Slovensko požadovalo v Trnave asi dvetisíc ľudí. Odmietli čiastkové zmeny vo vláde, ktoré označili za divadlo s dosadenými bábkami. Prihlásili sa tiež k výzve osobností spoločenského života na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, na obsadenie postu ministra vnútra osobou, ktorá požíva širokú dôveru spoločnosti a k ďalším požiadavkám.

Protestné zhromaždenia Za slušné Slovensko v Trnave. Autor: TASR, Lukáš Grinaj

K skandovaniu a potlesku priviedli účastníkov zhromaždenia slová Evy Marušíkovej a Andreja Farkaša. „Požadovali sme demisiu premiéra a tú sme dostali. Každý kto má oči však vidí, že je to len divadlo a preto sme tu dnes opäť. Dosadenie obyčajných bábok na post premiéra a ministra vnútra nám nemôže zatvoriť oči a zalepiť ústa. Musíme a budeme sa tu stretávať, kým vysmiaty Fico s Kaliňákom sedia v zákulisí a ťahajú za nitky,“ povedala Marušíková. Ľudia reagovalo skandovaním požiadaviek na koniec vlády Smeru. Aj keď počet ľudí na zhromaždení bol približne rovnaký ako pred týždňom, tentoraz bolo požiadavky Trnavčanov viac počuť. Nechýbalo skandovanie a štrnganie kľúčmi.

Zhromaždenie Za slušné Slovensko zorganizovala novinárka Lenka Vančová. Je podľa nej dôležité, aby ľudia mohli vyjadriť svoje pocity z toho, aká je situácia v krajine. Demisiu Roberta Fica označila za dôkaz toho, že protesty majú zmysel. „Mám dcéru, myslím na jej budúcnosť, myslím na to, či uspeje v tejto krajine, ak bude slušným a poctivým človekom, keď najvyšší predstavitelia nám ukazujú, že zlé veci sa môžu robiť beztrestne,“ dodala Vančová.

Nitra: Kozmetické úpravy nestačia

Zhruba 3 000 ľudí sa zišlo na Svätoplukovom námestí v Nitre na zhromaždení Nitra za slušné Slovensko! Podujatie malo pokojný priebeh, ľudia vyjadrili svoju nespokojnosť s momentálnou situáciou v krajine transparentmi, odznakmi či potleskom. Na pódiu vystúpili osobnosti Nitry a okolitého regiónu, ako napríklad evanjelický farár Ivan Eľko, Vladimír Špánik zo združenia ZOMOS, Ľubica Lachká z Komory mimovládnych neziskových organizácii, fotograf František Kolář z Fotogalérie Trafačka, výrobca čokolády Lyra Karol Stýblo.

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Nitre 16. marca 2018. Autor: TASR, Henrich Mišovič

„Nakradli miliardy a ešte stále disponujú veľkou mocou. Fico a Kaliňák odišli len preto, že ste na námestí stáli vy,“ prihovoril sa účastníkom zhromaždenia Korda. „Mnohých z vás aj mňa zasiahla zrada Bélu Bugára, ktoré umožnila týmto kreatúram ďalej vládnuť,“ pokračoval Korda, na čo sa z davu ozvalo hlasné „fuj“ a piskot určený Bugárovi. „Ubezpečujem vás, že mimovládne organizácie na Slovensku neslúžia žiadnym ambíciám nikoho,“ povedala na pódiu Ľubica Lachká z Komory mimovládnych neziskových organizácii. Ľudia si priniesli transparenty s nápismi ako „Slovensko treba dezinficovať“, „Fico do basy“ alebo „Tak troška komunista, tak troška birmovaný, doktor Bonaparte Fico, hanba mesta Topoľčany“.

Zhromaždenie zorganizovala už po druhý raz občianska iniciatíva Občania pre Nitru, ktorú vedie nitriansky aktivista Marek Hattas. Minulý piatok 9. marca prišiel pred nitriansky okresný úrad zhruba rovnaký počet ľudí, dnes ich neodradilo ani nepriaznivé počasie. Podľa Hattasa je tým, že občania sú odhodlaní vo svojom úsilí za slušné Slovensko pokračovať.

Podľa organizátorov zhromaždenia treba vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara, vedenie Národnej kriminálnej agentúry a na poste ministra vnútra chcú vidieť niekoho, kto má morálny kredit. „Kozmetické úpravy“ vo vláde podľa nich nestačia. „Pomenili sa tu len nejaké figúrky na šachovnici, ale to je pre nás totálne neakceptovateľné. Máme veľké obavy, že Pellegrini ako premiér bude len bábka a taktiež máme problém s tým, aké hodnoty vyznáva a ako doteraz riadil funkcie, v ktorých bol,“ podčiarkol Hattas.

Poprad: Vládna moc sa iba preskupila

Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok (9.3.). Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Odchádzajúcemu premiérovi chvíľu po tom, ako odovzdal abdikačné listiny prezidentovi, hral na tvári úsmev. Pochopili sme. Vládna moc sa iba preskupila a nie je nádej, že by sa vzdala svojho spôsobu vládnutia. Možno navonok bude menej arogantná, ale očakávať nejakú zásadnú zmenu, je nereálne, a tak je to stále v našich rukách, povedal vo svojom príhovore miestny učiteľ Pavol Krupka.

Na pódiu okrem neho vystúpili aj dvaja stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo. Počas príhovoru zdôraznili, že sa nechcú vracať do obdobia, keď sa ľudia nemuseli zaujímať o politiku ani o veci verejné. Aj napriek neochote niektorých rozlúčiť sa s mocou a funkciami, my im chceme dať svoje ‚zbohom‘. Nechceme ďalšie stovky absolventov stredných škôl, ktorí každoročne utečú do zahraničia. Chceme dôverovať vláde a chceme byť zaťažovaní politikou, povedala Lichá.