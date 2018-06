V strane MOST-HÍD zvažujú prezidentskú kandidatúru Bugára

Ako uviedol zdroj z prostredia Most-Híd, ak by prezidentského kandidáta postavila len neparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) a nie aj Most-Híd, dokázala by SMK lepšie zmobilizovať voličov na juhu Slovenska. Efekt sa potom prejaví vo voľbách do NR SR. O kandidatúre Bugára rozhodnú na straníckom sneme v sobotu.

Analytik Ján Baránek nevie, ako je Bugár v prípade kandidatúry priechodný na celom Slovensku, keďže je maďarskej národnosti. „Neviem, či Slováci dozreli, aby volili takéhoto prezidenta. Je iné voliť stranu ako Most a iné je prezident, ktorý symbolizuje krajinu,“ povedal Baránek v stredu pre agentúru SITA.

Podľa neho ak by však kandidatúra Bugára mala byť len pre konkurenciu SMK, bol by to chabý dôvod. “Prezidentské voľby by nemali byť využívané na stranícke zápasy, lebo je to nadstranícky post,“ dodal.