Brannobezpečnostný výbor bude o únose Vietnamca rokovať vo štvrtok

„Požiadal som ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby čo najobšírnejšie vysvetlila predmetnú kauzu, lebo dobré meno nášho štátu nemôže byť poškodzované nikým,“ napísal Hrnko na sociálnu sieť.

Podľa Hrnka to, čo sa v poslednom čase deje okolo údajného prevozu uneseného Vietnamca letkou ministerstva vnútra, je nedôstojné a mimoriadne škodí dobrému menu našej vlasti, Slovenskej republiky. „Ako vždy v jednojednoz­načných veciach môže byť pravda len jedna. Buď majú pravdu tí, čo tvrdia, že letka bola zneužitá, alebo má pravdu strana druhá. V tomto prípade by nemalo platiť to matovičovské, ja ťa oblejem hnojovkou a ty sa čisti sám. V tomto musí jedna strana dostať to, čo jej patrí,“ konštatoval Hrnko.

Most-Híd požaduje preverenie všetkých zverejnených skutočností

Most-Híd požaduje okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti týkajúce sa únosu vietnamského občana z Nemecka.

Ako uviedla vo štvrtok hovorkyňa strany Klára Debnár, strana požaduje vyvodenie okamžitej osobnej zodpovednosti, teda postavenia mimo služby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania. Most-Híd tiež žiada poskytnutie zákonnej ochrany všetkým príslušníkom polície, ktorí poskytnú informácie vyšetrovateľom. Most-Híd zároveň navrhuje zvolanie Branno-bezpečnostného výboru NR SR a Výboru na kontrolu SIS s predvolaním kompetentných predstaviteľov polície, SIS a ministerstva vnútra v čase údajného skutku aj dnes.

Podľa OĽaNO bol Kaliňák priamo zapojený do únosu

Výpovede slovenských policajtov o únose vietnamského občana hovoria podľa OĽaNO o priamom zapojení ministra vnútra Roberta Kaliňáka a vedenia rezortu vnútra do únosu. Podľa hnutia je neprijateľné, že naša vláda sa priamo podieľala na únose cudzieho štátneho príslušníka a pomáhala vietnamskej tajnej službe.„Zneužitie slovenského vládneho hotela a vládneho lietadla na operácie cudzej tajnej služby hrubo porušujú suverenitu Slovenska. Podľa najnovších informácií bol vietnamský občan násilím odvlečený aj z územia Slovenska a ľudia z vedenia ministerstva vnútra tak mohli spáchať viacero trestných činov. Navyše vláda tento únos kryla a svojich vlastných občanov bezočivo klamala. Za ohrozenie bezpečnosti a suverenity Slovenska by mal premiér Peter Pellegrini spoločne s celou vládou podať demisiu. Aj z tejto kauzy vidíme, že vláda Petra Pellegriniho je len pokračovaním neschopnej vlády Roberta Fica. Bolo obrovskou chybou, že Most-Híd umožnil, aby táto vláda vznikla a ohrozovala dobré meno a národné záujmy Slovenska. Táto vláda stratila právo vládnuť," vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová.

Podľa Grendela musia byť všetky zverejnené podrobnosti Kaliňákovi známe

Predseda výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel upozornil, že za vlády Vladimíra Mečiara uniesli prezidentovho syna. „Za Fica uniesli Vietnamca. V oboch prípadoch za pomoci slovenských štátnych orgánov. Všetky zverejnené podrobnosti musia byť od začiatku jasné Tiborovi Gašparovi a Robertovi Kaliňákovi. Napriek tomu pred niekoľkými mesiacmi na branno-bezpečnostnom výbore agresívne všetko popierali. Tak, ako postupne odišli Mečiar a Lexa z verejného života, by mali skončiť všetci vedomí aktéri tohto zločinu,” dodal Grendel.

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov však v stanovisku označil článok Denníka N, kde boli publikované vyjadrenia policajtov za nezmysel a čisté sci-fi. „Rezort vnútra nevie posúdiť či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. Podľa Lazarova napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Tvrdí, že veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela.

Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. „O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej,“ dodal.

Policajtom sa zdala situácia zvláštna

Boli zverejnené výpovede policajtov, ktorí prehovorili o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadna vietnamská delegácia. „Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň.“