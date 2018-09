Minister Gál si tento priestor vybral po tom, čo v máji odmietol dve najlepšie ponuky od známych finančných skupín J&T a Penta, podľa neho pre ich „nie najlepšiu povesť“.

Zo Župného námestia by sa mal rezort presťahovať do konca roka 2019. Po piatich rokoch by chceli nové sídlo odkúpiť. Rekonštrukcia budovy bude prebiehať na náklady prenajímateľa.

Ročný prenájom by mal štát stáť viac ako 1,4 milióny eur. Predajná cena budovy je približne 21 miliónov eur.