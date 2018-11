Poslanci rozhodnú o Dankovom osude

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by mal dnes od deviatej dopoludnia čeliť odvolávaniu. Dôvodom sa stali podozrenia z plagiátorstva pri jeho rigoróznej práci. Koaličné strany sú pripravené dať otvoreniu schôdze Národnej rady zelenú. To, či Danka nakoniec vo funkcii podržia, bolo ešte včera otázne.

„Podporíme program mimoriadnej schôdze, keďže predseda parlamentu o to požiadal svojich koaličných partnerov,“ uviedol Ján Mažgút, hovorca Smeru. Rovnako zareagujú aj poslanci Mostu-Híd. „Poslanecký klub strany Most-Híd otvorenie tejto mimoriadnej schôdze podporí,“ potvrdila Klára Debnár, hovorkyňa strany.

Na otázku, či poslanci odobria zotrvanie Danka vo funkcii, dve koaličné strany včera jednoznačné odpovede nedali. Rozhodnúť sa má na rokovaniach poslaneckých klubov. „Pred otvorením schôdze budeme mať klub, tam budeme debatovať o tejto téme. Vypočujeme si názory a potom sa rozhodneme, ako sa zachováme. Ako klub budeme hlasovať spoločne a jednotne,“ povedal pre Pravdu poslanec Tibor Bastrnák (Most-Híd). Rovnako reagovali aj poslanci strany Smer.

Danko prisľúbil odpovede na všetky otázky

Za svojho šéfa sa postaví SNS. „Predsedovi SNS náš poslanecký klub jednoznačne prejavil dôveru prostredníctvom Tibora Bernaťáka. Ostatné je predmetom koaličného rokovania,“ informovala Zuzana Škopcová, hovorkyňa strany. Bernaťák, predseda poslaneckého klubu národniarov, ešte koncom minulého týždňa vyhlásil, že Danko má osobnú zodpovednosť jedine voči svojej rodine, voči poslancom a členom strany a voči voličom. „Predseda poslaneckého klubu, ako aj všetci poslanci SNS stoja za predsedom SNS Andrejom Dankom,“ avizoval Bernaťák.

Koaličná rada by mala zasadnúť dnes hodinu pred otvorením mimoriadnej schôdze. Predseda parlamentu tvrdí, že je pripravený na akékoľvek rozhodnutie. „Chcem, aby vystúpili všetci, čo majú nejaký návrh, a budem odpovedať na všetky otázky,“ prisľúbil Danko, ktorý chce, aby poslanci hlasovali o dôvere k jeho osobe. „Nezostáva mi nič iné, len na najbližšej schôdzi sa opäť o dôveru uchádzať. Bez koaličnej dôvery sa vládnuť a pracovať nedá,“ skonštatoval. Na otvorenie schôdze, respektíve schválenie programu je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných poslancov. O odvolávaní predsedu Danka by následne poslanci hlasovali v tajnej voľbe, pričom na jeho odchod by bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda najmenej 76.

Politológ: Hlasovanie ukáže, akú silnú pozíciu má Danko v koalícii

Politológ Tomáš Koziak si netrúfal odhadnúť, ako mimoriadna schôdza dopadne. Problémom je najmä nejednoznačný postoj strany Most-Híd, postoj Smeru označil Koziak zase ako nepredvídateľný. Negatívny výsledok podľa neho môže ohroziť koalíciu. „Prvá vec je, či by odchod Danka z postu predsedu Národnej rady znamenal pád vlády. Ak by to SNS chcela takto nadefinovať, išli by na ostrie noža a neviem, či by to dokázali akceptovať ostatní koaliční partneri,“ zamýšľa sa Koziak. Strany však podľa neho budú musieť zvážiť, že na poste šéfa Národnej rady je človek, ktorý je terčom útokov opozície aj verejnosti.

„Útočí na neho aj akademická obec, máme tu narastajúci počet vtipov. To Národnú radu dehonestuje a znižuje jej kredit a dôveryhodnosť. Do rúk opozície to dáva navyše lacnú muníciu. Je aj v záujme vládnej koalície, aby sa táto záležitosť vyriešila tak, aby sa nedodávala munícia opozícii a kritikom,“ skonštatoval Koziak. Výsledné hlasovanie, ako podotkol Koziak, tiež ukáže, akú silnú pozíciu má Danko v koalícii. „Sám som zvedavý, ako budú reagovať koaliční partneri, lebo všetko je to o rozdelení moci,“ uzavrel Koziak.

Podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať šéfa Národnej rady odovzdala opozícia v pondelok. Príčinou sa stala kauza s Dankovou rigoróznou prácou, ktorá je údajne plagiátom. Opozícia sa už raz začiatkom novembra pokúšala pre pochybnosti okolo rigoróznej práce Danka odvolať, no poslanci neschválili program schôdze, a tá sa preto ani nemohla otvoriť.