Stimuly na vedu majú rovnaké hodnotenia, Lubyová má vyvodiť zodpovednosť, mieni SaS

Stimuly na vedu a výskum majú rovnaké hodnotenia od rôznych hodnotiteľov. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) by mala vyvodiť zodpovednosť. Hovoril o tom poslanec Národnej rady SR za SaS Branislav Gröhling na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorý naznačuje možné manipulovanie s posudkami. Pripúšťa aj možnosť odvolávania ministerky v parlamente, pokiaľ nebude konať ona alebo premiér Peter Pellegrini (Smer).

„Viaceré hodnotenia k stimulom za 33 miliónov eur pôsobia veľmi podozrivo, neodborne. A pri projekte za 1,3 milióna eur boli dva nezávislé posudky od dvoch rôznych ľudí od slova do slova odkopírované a iba preložené z češtiny do slovenčiny,“ uviedol Gröhling. Poukázal na posudok, v ktorom podľa jeho slov hodnotiteľ nepozná náklady projektu ani technológie, ale verí, že tieto požiadavky sú primerané. Hodnotiteľ teda podľa Gröhlinga nerozumie tomu, čo hodnotí, ale dáva plný počet bodov.

Poslanec pripomenul slová ministerky, že v systéme nevidí priestor na manipuláciu. Posudky však podľa Gröhlinga dokazujú opak. Liberál pripomína, že Peter Plavčan musel pre eurofondový škandál odísť z funkcie. „Ministerka Lubyová sa miesto prijatia zodpovednosti len vyhovára,“ podotkol Gröhling. SaS podľa jeho slov upozorňovala na situáciu premiéra Pellegriniho aj ministerstvo financií. Strana chce, aby konali, rovnako by podľa nej mala konať prokuratúra.

Gröhling pripúšťa aj podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad SR či odvolávanie ministerky v parlamente. „Intenzívne o tom diskutujeme,“ povedal s tým, že všetky zistenia smerujú k tomu, aby ministerka vyvodila zodpovednosť.

Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa Gröhlinga aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Poukázal aj na to, že neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v RPVS. Lubyová potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do RPVS, a tie to dodatočne urobili.