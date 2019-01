Premávku komplikuje znížená dohľadnosť, snehové jazyky i poľadovica

„Dohľadnosť do 50 metrov sa je v okolí lokality Šturec, do 100 metrov v okrese Čadca a v okolí Bratislavy, na diaľnici D2 Bratislava – Závod, na diaľnici D1 Bratislava – Zeleneč, taktiež v okolí lokalít Trenčín, Púchov, Sverepec, Banská Bystrica, Hronský Beňadik a Žarnovica,“ spresňujú cestári.

Varujú tiež pred snehovými jazykmi a závejmi, ktoré sa v dôsledku silného vetra vytvárajú na otvorených úsekoch ciest v okolí Nižnej Šebastovej, Záborského a Trstenej.

Z horských priechodov Šturec, Donovaly a Kremnické Bane hlásia husté sneženie, úseky sú preto uzavreté pre kamióny. Podľa SSC je so snehovou pokrývkou potrebné rátať na väčšine ciest Slovenska.

Na sneženie v regiónoch západného a stredného Slovenska upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na juhozápade krajiny môže do pondelkového popoludnia napadnúť do 15 centimetrov snehu, v lokalitách severozápadného a stredného Slovenska to môže byť do podvečera až 30 centimetrov, informujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa.

Bratislava: MHD mešká, premávka viacerých liniek je obmedzená

Počasie komplikuje premávku bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD). „Problémy so zjazdnosťou sú najmä v kopcovitých terénoch,“ informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Podľa ďalších informácií je v pondelok ráno obmedzená premávka na autobusových linkách 32, 33, 133, 64, 69, 44, 147, 75 a trolejbusových spojoch 207, 203, 204, 209, 212. „V závislosti od aktuálnej poveternostnej situácie meškajú linky MHD od desať do 30 minút,“ oznamuje DPB.