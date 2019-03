Čižnár by mal podľa Remišovej pozastaviť funkciu Šufliarskemu

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal neodkladne pozastaviť funkciu prvého námestníka Petrovi Šufliarskemu. Mal by tiež zverejniť SMS správy medzi Šufliarskym a Marianom Kočnerom. Šufliarsky by mal zároveň zvážiť svoje pôsobenie na poste prokurátora a prijať osobnú zodpovednosť. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová na tlačovej konferencii v parlamente.