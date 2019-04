Šefčovič je rád, že pomohol zabrániť extrému

"Keby som nekandidoval za prezidenta, možno by niekto poškodil obraz Slovenska," prízvukuje Maroš Šefčovič. Záporne reagoval na otázku, či si nehľadá alibi, aby zľahčil svoju volebnú prehru: "Naozaj verím, že keď sa usadí prach, ľudia sa zamyslia nad tým, kto sa možno mohol stať novou hlavou štátu, čo by to pre nás znamenalo doma aj v zahraničí. Nie je to iba o nepríjemných titulkoch o Slovenskej republike v zahraničných novinách, ale aj o reálnych pracovných miestach," povedal v prvom veľkom exkluzívnom rozhovore od nedávneho finálového duelu. Interview si prečítajte tento pondelok 15. apríla v denníku Pravda.