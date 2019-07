Kiska vylučuje vládu so Smerom, jeho klonmi, SNS a extrémistami

Bývalý prezident SR a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska sa dnes vyjadril, že nebudú nikdy vládnuť so stranou Smer ani jej klonmi. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti Facebook, v ktorom uvádza priority strany o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Kiska tiež vylúčil spoluprácu so Slovenskou národnou stranou a extrémistami.