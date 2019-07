Ulice Bratislavy rozžiaril Dúhový Pride

Ako ešte pred začiatkom podujatia uviedol Martin Macko z občianskeho združenia Dúhový Pride Bratislava, ktoré podujatie organizuje, po zverejnení výzvy, ktorá apeluje na riešenie spomenutých problémov, očakáva, že nadchádzajúca kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami bude trošku menej vypätá.

„Naším očakávaním je, aby sa téma LGBT nezneužívala, aj keď vieme, že to asi nebude naplnené. Od tejto vlády už neočakávame žiadne kroky, ale po voľbách od novej politickej reprezentácie očakávame, že príjmu nejaké opatrenia, ktoré budú riešiť situáciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín,“ prízvukoval Macko.

Početným účastníkom podujatia sa prihovoria hostia Dúhového Pridu, medzi ktorými nechýba verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová či primátor Bratislavy Matúš Vallo. Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné podujatia vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní, a to bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Podujatia sa organizátorom podarilo zorganizovať, aj napriek tomu, že rezort kultúry sa tento rok rozhodol, že Dúhový Pride finančne nepodporí.

„Robte politiku pre ľudí a nie pre boj!“

Organizátori pestrofarebného festivalu v rámci tohtoročného podujatia zverejnili výzvu Robte politiku pre ľudí a nie pre boj! Slovenskú politickú reprezentáciu vyzývajú, aby sa v predvolebných kampaniach zdržala akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárala z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení nepriateľov a kultivovala verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku. Takisto žiadajú, aby pre páry rovnakého pohlavia zákonom ustanovila podmienky na štátom uznané uzavretie ich rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu, ktorým ho štát akceptuje.

"Namiesto hľadania a presadzovania riešení problémov, ktoré trápia všetkých ľudí na Slovensku, politická reprezentácia zneužíva tému práv LGBT ľudí ako nástroj politického boja a na rozdeľovanie spoločnosti. LGBT ľudia sú vyčleňovaní ako niekto, kto nezdieľa rovnaké hodnoty a morálku ako väčšina a kto ohrozuje rodinu ako inštitúciu či dokonca vlastné deti. Neustále sa tak opakujú tie najzraňujúcejšie predsudky o tejto menšine, ktoré v súčasnosti už šíria nielen predstavitelia extrémistických, ale aj štandardných politických strán,“ uvádza sa vo výzve. Výzvu môže verejnosť podporiť podpisom na webovej stránke.

Počas týždňa sa v rámci Dúhového Pride konalo viacero podujatí: diskusie, živé knižnice, divadlo, workshopy, premietanie filmov, ta ďalšie. Vyvrcholením programu je pochod ulicami hlavného mesta. Nasledovať bude kultúrny program na Hviezdoslavovom námestí až do 20:00. Na javisku sa vystriedajú kapely Bad Karma Boy, Funkiez, Modré hory, Chalani z chatrče, Matia/B-complex a Monika Yamamoto and House of Velvet. Na námestí v stánkoch svoju činnosť predstavujú aj mimovládne organizácie ako Iniciatíva Inakosť, Amnesty International Slovakia, PRIDE Košice, Odyseus či Bratislava bez náckov. Ani tento rok nechýba stánok Domu svetla Slovensko, ktorý na námestí ponúkne testovanie a poradenstvo o HIV a hepatitíde.

Tohtoročný 9. ročník podujatia Dúhový Pride Bratislava sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis, Veľvyslanectva Kanady a sponzorstvu viacerých spoločností či nadácií. Podujatie podporila aj verejnosť prostredníctvom výzvy www.zafarebnukulturu.sk, ktorú združenie Dúhový Pride Bratislava spustilo po rozhodnutí ministerky kultúry nepodporiť tento projekt.

V hlavnom meste sa dnes koná aj 8. pochod Hrdí na rodinu, ktorý organizujú Marek Nikolov a Anton Chromík.