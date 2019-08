Predvolebný gýč. Opozícia bojuje s koalíciou a melie sa aj sama so sebou

Svojho Kočnera má takmer každý významnejší aktívny politik. S podnikateľmi a lobistami s pochybnými metódami sa politici stretávajú pravidelne. Robert Fico býva v dome Ladislava Bašternáka. Andrej Kiska zase získal pochybný pozemok v Tatrách, ktorý susedil s pozemkom bossa Ondreja Žembu. Kiska si tyká s podozrivým podnikateľom so stykmi na mafiu, cez ktorého pochybný pozemok kúpil a neskôr oň na súde po prevalení škandálu prišiel. Je pre voličov naozaj najdôležitejšie to, ktorý politik si tyká práve s Marianom Kočnerom? Kočner bol roky šedá eminencia v pozadí politiky. Jemu podobných eminencií bolo však za všetkých vlád neúrekom. Od Mečiarovej vlády, cez Dzurindove aj Ficove boli podnikatelia, ktorí pri tendroch či pri privatizáciách hrali dôležitejšie úlohy z hľadiska objemu verejných financií. Je naozaj Kočner ten najtoxickejší?

Kočner sa snažil mať kontakty na všetkých politikov. Rád sám seba prezentoval ako niekoho, kto vie vybaviť všetko. Politikov si nahrával a odkladal si správy. Keď tieto správy teraz prenikli na verejnosť, vyvolali rozhorčenie. Kočner sa stretol aj s Igorom Matovičom, Richardom Sulíkom, Andrejom Dankom, jeho volavka mala komunikovať s Danielom Lipšicom, Jurajom Drobom, Martinom Glváčom. Kočner mal kontakty aj na ľudí blízkych Robertovi Ficovi.

Tento týždeň sa riešilo, že sa na dovolenke pozdravil v minulosti s Bélom Bugárom. Kočner si ako vplyvný podnikateľ tykal s mnohými politikmi. Ako nanajvýš citlivé sa to začalo vnímať až keď polícia obvinila Kočnera s objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a Kočner sedí vo väzení. S blížiacimi sa voľbami, ktoré majú byť na konci februára 2020, sa dostáva komunikácia Kočnera čoraz viac na verejnosť. Opozícia ju využíva v politickom boji, ale zároveň si ani sama nič nedaruje. Keď sa ukázalo, že líder Progresívneho Slovenska Michal Truban bral tvrdé drogy, zaujali opoziční politici alibistický a vypočítavý postoj. Kiska to odsúdil, ale zároveň povedal, že do povolebnej koalície s Trubanom aj tak pôjde. Koalícia sa v tejto situácii zameriava na dokončenie sociálnych balíčkov či plánovaných krokoch na ministerstvách. Búrať sa začala nedokončená nemocnica Rázsochy, aby vznikla nová.

Tieto a ďalšie udalosti zmapovala cez uplynulý týždeň aj TV Pravda. Pozrite si TOP 10 videí týždňa.

1.

Richard Sulík bol hosťom relácie TV Pravda Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou. Podstatný rozdiel medzi kauzou z roku 2012 (uniknutie smskovej komunikácie a zverejnenie videa, na ktorom Richard Sulík spoločne s Marianom Kočnerom rozoberá chúlostivé politické a vládne záležitosti tesne pred predčasnými voľbami, poznámka red.) a súčasnou situáciou, vidí šéf strany SaS v reakcii dotknutých ôsob. Všetci traja predsedovia koaličných strán pravdivosť komunikácie totiž v zásade odmietajú. „Ja som sa ihneď a v plnom rozsahu priznal. Ľudia robia chyby, nerobí ich len ten, kto nerobí vôbec nič. Hodnotím to ako svoju začiatočnícku chybu, ktorá sa nemala stať,“ vyjadril sa Sulík. Ten komentoval aj drogový škandál Michala Trubana a odsúdil to, že Truban klamal.

2.

Opozičné médiá chcú zlikvidovať Smer, reagoval na úniky komunikácie s Kočnerom líder Smeru Robert Fico.

3.

Béla Bugár: Kočner je zlo.

4.

Kaliňák komunikáciu a stretnutia s Kočnerom popiera.

5.

Baránek: Koalícia kauzu Kočner prežije. Bude to Pyrrhovo víťazstvo.

6.

Kreslo ministra financií je žeravé, sociálne balíčky sú ohrozené, koalícia musí šetriť.

7.

Premiér Peter Pellegrini začal búranie Rázsoch.

8.

Zlodej zabránil vážnym zraneniam detí na petržalskom priechode pre chodcov.

9.

Vodiči na hornej Nitre nezmyselne predbiehajú, jeden skončil v poli.

10.

Nová vlčia rodina na slovensko-českom pomedzí priviedla na svet vĺčatá.

