Bude treba veľa rozdať, mal písať Kočner v Threeme

Senát Špecializovaného trestného súdu zasadol znovu v bratislavskom Justičnom paláci. Na zasadnutí sa zúčastnil iba Kočner, jeho spoluobžalovaný, exriaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko, sa opäť ospravedlnil.

Napriek tomu, že Karolína Kočnerová ako svedkyňa navrhnutá obhajobou sa snažila otcovi pomôcť, nepozerala sa na neho a aj sám podnikateľ bol v jej prítomnosti značne pokornejší. Opísala vzťah s bývalým šéfom kontrarozviedky SIS Petrom Tóthom, ktorý bol Kočnerov priateľ, ale v kauze vypovedá proti nemu. Obhajoba naznačovala, že výsluch dcéry spochybní Tóthove tvrdenia aj deklarovaný spôsob získania telefónu s Threemou.

VIDEO: Prokurátor Ján Šanta hovorí ku kauze zmeniek TV Markíza a dôkazoch z Kočnerovej šifrovanej komunikácie Threema.

„Peter mi zavolal, že otca zadržali a bolo by dobré ísť domov a poupratovať. Mama mi povedala, že netreba, že tam nič nie je. Naliehal, že by to bolo lepšie. Išiel otcovi zobrať obleky a veci, ktoré by sa mu zišli. Pýtal sa na kamerové záznamy a trval na tom, aby sa vymazali po tom, ako bol v dome,“ opísala okolnosti po Kočnerovom zadržaní. „Pýtal sa, kde sú zmenky alebo kde má otec uložené dôležité veci,“ pokračovala svedkyňa.

Obhajcovia zase predložili správy medzi Tóthom a Karolínou zo septembra 2018 v šifrovacej aplikácii Signal. V nich mal navrhovať výmenu podnikateľových advokátov, pred súdom to však údajne nepotvrdil, či priamo poprel. „Z tejto komunikácie jednoznačne vyplýva, že Tóth vo svojej výpovedi klamal,“ zhodnotil Kočner. Keďže Tóthova výpoveď nebola verejná, strany sporu ju nemôžu verejne komentovať. Kočner teda nekonkretizoval, v čom bývalý siskár nehovoril pravdu.

Kočnerovi advokáti spochybňujú zákonnosť komunikácie z Threemy ako dôkazu. Polícia ju získala ešte vlani od exsiskára Petra Tótha, ktorý jej odovzdal Kočnerov telefón. Tóthovo svedectvo je v tomto prípade kľúčové. V septembri pred súdom mal povedať, že Kočner zmenky sfalšoval pomocou staršej tlačiarne. Dokazovať to podľa neho majú aj správy z Kočnerovho telefónu.

Prokurátor Ján Šanta pokračoval v čítaní zvyšných správ z Threemy. Boli medzi nimi debaty s rôznymi ľuďmi vrátane sudcov, ktorí mali podnikateľovi pomáhať vybaviť priaznivý výsledok v súdnom spore o vyplatenie miliónových zmeniek.

„Keď to vyhrám, bude treba veľa rozdať,“ mal napísať podľa obhajcov TV Markíza Kočner Alene Zsuzsovej, ktorá je s podnikateľom obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Spomínaná veta mala odznieť niekoľko dní po výhre v kauze zmenky, kým to bol ešte civilný spor na Okresnom súde Bratislava V. Spor rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorej Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta mobilný telefón. Počas týchto pojednávaní mal Kočner Zsuzsovej tvrdiť, že to naplánoval do detailov a keď to vyjde, bude to vrchol jeho umenia.

„Je to komunikácia z telefónu, ktorý sa u Petra Tótha objavil nevedno ako. To, čo sme sa dnes mohli z tejto údajne komunikácie dozvedieť, je škandalizácia sudcov a justície. Keďže sme sa nedozvedeli nič z toho, čo je predmetom pojednávania, účel tohto čítania musí byť iný, a vidím za tým len a len politiku,“ reagoval Kočner.

Prokurátor Ján Šanta tvrdí, že svedectvo Kočnerovej dcéry skutkový stav prípadu nikam neposunulo. „Threemu treba predovšetkým vnímať v kontexte, či samotný civilný proces bol naozaj skutočným, alebo bolo všetko vopred zosnované, dohodnuté, zorganizované, pripravené, v skutočnosti len hrané. Tieto dôkazy vykonávame preto, lebo potrebujeme odpovedať na tieto otázky. Odpoveď na ne vám teraz povedať nemôžem a zodpoviem ich až v záverečnej reči,“ avizoval po pojednávaní Šanta.

Kočnerov obhajca Michal Mandzák opäť zopakoval, že správy z Threemy nepovažuje za zákonný dôkaz. „Aby to bolo zákonné, mal by tam byť nejaký znalecký posudok z oblasti IT, ktorý by potvrdil, že s dátovými súbormi nebolo manipulované a že sú originálne a nezmeniteľné,“ zdôraznil Mandzák s tým, že celá Threema je podľa neho fantazmagória.

Splnomocnenec televízie Markíza Daniel Lipšic to považuje za poslednú možnosť Kočnerových právnikov. „Dôkazy v komunikácii sú také jednoznačné, že obhajobe ako jediná možnosť ostáva iba spochybňovať jej zákonnosť. Myslím si, že neexistuje žiadny rozumný právny argument, prečo by komunikácia nemala byť použiteľná,“ zhodnotil Lipšic. Pojednávanie pokračuje aj zajtra.