Fico: Kalavská nemá patent na rozum

Reforma nemocníc, ktorú do parlamentu predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru), má neistý osud. Stále totiž nemá oporu v poslaneckom klube Smeru. Hlasovať sa o nej bude budúci utorok. "Uvidíme, čo prinesie schôdza, rada by som došla na koniec tejto tortúry," konštatovala na začiatku včerajšej parlamentnej schôdze ministerka Kalavská. Dodala, že ak zdravotnícke zákony prejdú, je pripravená bojovať aj o januárové stretnutie parlamentu, aby sa zmeny dotiahli do konečnej podoby. Kalavská pôvodne chcela, aby Národná rada o jej návrhoch hlasovala včera, poslanci sa však rozhodli inak.