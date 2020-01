Od masového vraždenia v Nemeckej prešlo 75 rokov

Stovky ľudí pozabíjali nacisti v obci Nemecká od 4. do 11. januára 1945. Obete dostali ranu do zadnej časti hlavy a vzápätí ich vhadzovali do vápennej pece, ktorá tam kedysi stála. Aby znemožnili identifikáciu obetí, ich popol po večeroch vynášali a sypali do Hrona. Keďže niektorí nezomreli hneď po výstrele, do vriaceho vápna ich hodili zaživa. Výnimkou neboli ani deti.