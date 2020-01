Autodopravcovia vstúpili do šiesteho dňa štrajku, v nedeľu v noci hrozia zablokovaním celého Slovenska

Autodopravcovia vstúpili do šiesteho dňa štrajku za splnenie svojich dvoch požiadaviek. V nedeľu v noci od 22:00 hrozia zablokovaním celého Slovenska na všetkých hraničných priechodoch. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá od 7. januára organizuje celoštátny štrajk proti podmienkam podnikania v cestnej doprave, trvá na svojich dvoch požiadavkách – na znížení dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavení výberu mýta do vyriešenia záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýtneho systému. V proteste je odhodlaná pokračovať, kým nebudú obe požiadavky splnené. „Hraničné priechody budú blokované dovtedy, pokiaľ premiér nesplní naše požiadavky. Máme dve požiadavky, stále na nich trváme,“ povedal podpredseda UNAS Stanislav Skala. „Blokujeme cesty od 22. hodiny do odvolania, pokiaľ premiér necúvne,“ upozornil.

Pre nákladnú dopravu bude v nedeľu od 22:00 až do odvolania zablokovaný aj slovensko-maďarský diaľničný hraničný priechod na D2 Rusovce – Rajka v smere na Slovensko. Pre osobnú dopravu bude prejazdný jeden jazdný pruh. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že od uvedeného termínu bude tiež zablokovaný hraničný priechod medzi Slovenskom a Českom Brodské – Kúty na diaľnici D2 v smere na Slovensko. „Pravý jazdný pruh bude prejazdný pre osobné vozidlá. V nedeľu bude v Bratislave úsek cestnej komunikácie na Rožňavskej ulici v smere do mesta naďalej prejazdný len v jednom jazdnom pruhu,“ upozornila polícia.

Polícia vyzvala autodopravcov, aby počas protestov dodržiavali dopravné predpisy. „Polícia je tu na to, aby ochraňovala životy, zdravie a majetok občanov. Nemôžeme dovoliť, aby sa napríklad rodiaca žena nemala ako dostať do nemocnice, keď ju manžel vezie, pretože sú zablokované cesty,“ povedal prezident Policajného zboru Milan Lučanský. „Postupujeme vždy v zmysle zákonov, najskôr priestupcov vyzveme, aby upustili od protiprávneho konania a ak sa tak nestane, prejdeme na sankcie,“ upozornil.

VIDEO: K blokádam kamionistov sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Pozrite si, aký odkaz má pre dopravcov.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) požiadal protestujúcich autodopravcov, aby nechali kamióny na parkoviskách a sadli si za rokovací stôl. „Nech rokujú týždeň, dva, tri aj mesiac do úmoru, kým dohodnú nejaký kompromis, ale nech prestanú blokovať cesty, ohrozovať životy občanov a ekonomiku. Nech sa naozaj vrátia k forme štrajku, ktorý je prijateľný a garantovaný v ústave,“ povedal predseda vlády v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Autodopravcov upozornil, aby nepokračovali v týchto aktivitách, pretože budú musieť niesť aj zodpovednosť za následky v prípade, že spôsobia nejaké škody. Rokovať so zástupcami UNAS nateraz premiér osobne nechce. „Majú k dispozícii ministra dopravy, ministra financií. To sú kompetentné osoby, ktoré s nimi môžu rokovať. Momentálne nevidím dôvod na to, aby som sa s nimi stretol, pretože v tomto prípade im nemám ako pomôcť. Musia mi najprv oznámiť cez ministra financií, ako sa nakoniec dohodnú,“ uviedol Pellegrini. Ministri financií a tiež dopravy a výstavby už skôr označili požiadavky UNAS za nereálne.

Slová premiéra o zodpovednosti autodopravcov rozhorčili. Nepáči sa im, že za škody a rozkrádanie mýtneho systémov v dôsledku podmienok jeho nastavenia dodnes nikto nenesie zodpovednosť. „Za to nie je nikto zodpovedný? On nás bude riešiť? Poctivo pracujeme, platíme dane,“ reagoval nahnevane Skala s tým, nech premiér príde medzi nich. „Nech vysvetlí týmto ľuďom, čo to je za mýto, čo to je za podvod,“ povedal podráždene. Pripomenul, že mýtny systém po sprevádzkovaní v roku 2010 bol pre problémy zastavený na dva mesiace a vodiči platili fyzicky. „Vyzývam ho k rokovaniu aj za okrúhly stôl, nech povie národu, čo to spôsobilo. Za Ficovej vlády sa to stalo. Kde je Vážny, prečo naňho už nie je podané trestné oznámenie? Kam sme sa to dostali, prečo už nesedí v base,“ pokračoval Skala. Ak podľa neho obyčajný človek spácha trestný čin, za týždeň je v base. Ľubomír Vážny bol ministrom dopravy v prvej vláde Roberta Fica v rokoch 2006 až 2010. Ľudia by sa mali podľa Skalu už konečne zobudiť, veď nemožno donekonečna rozkrádať celý štát. „Myslíte, že mladí ľudia tu zostanú, keď vidia, čo sa tu deje. Odídu do iných krajín, kde sa dá zarobiť,“ dodal Skala.