Lubyová: Testovanie žiakov potvrdilo, že sme zvrátili negatívny trend

Lubyová poukázala na to, že zlepšenie vykázali nielen nedávno zverejnené výsledky v treťom ročníku celoslovenského testovania piatakov, ale aj výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA.

„V matematike dosiahli žiaci priemer OECD, to je obrovský zlom, výrazne sme sa zlepšili aj v prírodovednej a čitateľskej kompetencii. A keďže je to potvrdené aj výsledkami v Testovaní 5, môžeme povedať, že toto je obdobie, keď sa nám podarilo prelomiť klesajúce tendencie,“ povedala Lubyová.

Heger pripúšťa, že k zlepšeniu prišlo, je však presvedčený, že skôr ako inštitucionálne nástroje tomu pomohla dobrovoľná aktivita pedagógov. „To je proste fakt, nie je to zásluha rezortu školstva, je to výsledok toho, že sa inovatívni učitelia pospájali a snažia sa aj prácou navyše poskytnúť kvalitnejšie vzdelávanie,“ povedal Heger.

Obaja sa zhodli v tom, že pretrvávajúcim problémom sú veľké regionálne rozdiely vo výsledkoch a že napraviť súčasný stav pomôže zlepšenie predškolskej prípravy a zintenzívnenie pomoci štátu komunitám v nepriaznivých socio-ekonomických podmienkach.

Heger si v tomto prípade myslí, že je potrebné prijať opatrenia smerujúce k povinnosti predškolskej prípravy už od troch rokov. „Už roky na to poukazujeme, deťom z marginalizovaných komunít to pomôže nielen v prípade získavania potrebných zručností pred nástupom do školy, ale aj v jazykovej príprave, a nebudú musieť byť tak zaraďované do špeciálnych škôl," upozornil.

Lubyová pripomenula, že SNS má v programe zámer nárokovateľnej škôlky pre troj- a štvorročné deti, myslí si však, že pokiaľ nenastane závažná reforma a nevráti sa časť kompetencií v oblasti zriaďovania škôl a škôlok z agendy miest a obcí na štát, je zabezpečenie dostatočnej kapacity škôlok pre prijímanie troj-, štvorročných detí nereálne.

„Aj pri zavedení povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov s tým Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) malo problém, aj preto sme účinnosť opatrenia posunuli až od roku 2021," poznamenala ministerka školstva.