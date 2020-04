Onlline: Pre EÚ je koronavírusová kríza veľkou skúškou, tvrdí Macron

6:00 Koronavírusová kríza predstavuje nebezpečenstvo pre Európsku úniu, je pre ňu momentom pravdy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron to povedal britskému denníku Financial Times. Macron varoval, že ak teraz bohatšie európske štáty nebudú solidárne, mohli by sa v krajinách ako Taliansko, Španielsko a tiež Francúzsko k moci dostať populisti. Podľa Macrona by mohli populisti zvíťaziť, ak európske krajiny nezriadia záchranný fond pre zdieľanie dlhu a záruk. Bohatšie krajiny podľa neho majú osobitnú zodpovednosť. „Potrebujeme finančné transfery a solidaritu, už len preto, aby to Európa ustála,“ povedal denníku Macron.