Galko dostal nový flek. A Sulík facku od Matoviča?

Po takmer desiatich rokoch od škandálu s odpočúvaním novinárov sa Ľubomír Galko vracia k vojakom. Terajší minister obrany Jaroslav Naď si exministra vybral do čela štátnej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín.

VIDEO: Exminister Galko sa po rokoch vrátil na ministerstvo obrany.

Opozícia túto nominácia považuje za verejné poníženie podpredsedu vlády Richarda Sulíka (SaS), s ktorým mal Galko vážne osobné spory. Toho však bývalý spolustraník vraj vôbec nezaujíma. Minister tvrdí, že chcel len bojovníka proti korupcii.

Rezort obrany potvrdil, že Galko sa stal ich zamestnancom a v súčasnosti prebieha proces preverovania jeho bezpečnostnej spoľahlivosti. Na otázky Pravdy neodpovedal, ale pre agentúru TASR potvrdil, „že v súčasnosti som štátnym zamestnancom na ministerstve obrany“.

Galko patril k zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita. Vlani v októbri sa nedostal na kandidátku a spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi okolo protestnej platformy Demokratické jadro stranu opustil. Neodchádzali potichu, naopak Sulíka označovali za iracionálneho, nedemokratického, nečestného, sebeckého a dvojtvárneho diktátora. Napokon Galko v tohtoročných parlamentných voľbách kandidoval zo štvrtého miesta za Demokratickú stranu, ktorá získala iba 0,14 percent.

Matovičova pomsta?

Opozícia preto Galkov návrat na rezort obrany označila za Matovičovu pomstu Sulíkovi. „Matovič s ministrom obrany Naďom sa rozhodli oživiť ďalšiu politickú mŕtvolu. Galka, ktorého zo strany vyhodil Sulík a z politiky voliči. Sme v opozícii a aj by sme si užívali, ako opakovane Matovič verejne ponižuje podpredsedu vlády Sulíka. Ako Matovič vyčíta Sulíkovi nedostatok lojality k vláde a na oplátku „lojálne“ angažuje jeho úhlavného nepriateľa Galka. Ako Matovič cez médiá vyzýva Sulíka neodkazovať si cez médiá a ako sa vládna koalícia rozkladá sama zvnútra v priamom prenose. Vlastne, ako si ju rozkladá sám premiér,“ napísal v pondelok na sociálnu sieť podpredseda Smeru Richard Raši.

Naď odmieta, že by bola Galkova nominácia nejakou snahou o potupenie strany SaS či jej predsedu. „Je to čisto moje rozhodnutie. Potrebujem bojovníka proti korupcii a za transparentnosť. Nič iné za tým hľadať netreba,“ dodal pre Pravdu minister obrany. Sulík dokonca tvrdí, že ho to ani nezaujíma. „Minister hospodárstva túto nomináciu nevníma ani negatívne ani pozitívne, nijako sa tým totiž nezaoberá,“ odkázala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Odvolali ho pre odpočúvanie

Ako minister obrany prišiel Galko v novembri 2011 o miesto vo vláde Ivety Radičovej pre nezákonné odpočúvanie. Zistilo sa vtedy, že vojenskí tajní odpočúvali troch novinárov denníka Pravda, bývalých spravodajských dôstojníkov, podnikateľa blízkeho SaS, Galkovu sekretárku, bývalého riaditeľa televízie TA3, zamestnankyňu ministerstva hospodárstva, či dokonca vodiča kamiónu, ktorý šiel náhodne za Galkovým autom.

Galko sa vtedy trestnoprávne zodpovednosti vyhol, jeho piati podriadení ale boli súdení za zneužietie právomoci verejného činiteľa. O odpočúvanie mali údajne žiadať na monitorovanie názorov smerujúcich k politickej strane SaS.