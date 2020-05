ONLINE: Koronavírus je nákazlivý, aj keď je skrytý

8:58 Turecko zaznamenalo za uplynulý deň ďalších 41 úmrtí pacientov s ochorením Covid-19, čím sa celkový počet obetí v krajine zvýšil na 4096. Vyplýva to z údajov tureckého ministerstva zdravotníctva k sobotňajšiemu večeru, informovala agentúra AP.

Počet úmrtí za 24 hodín do sobotného večera je podľa správy najnižší za jeden deň, aký v Turecku evidujú od konca marca. Minister zdravotníctva Fahrettin Koca tiež oznámil, že potvrdených bolo ďalších 1610 infikovaných, ktorých celkový počet stúpol na 148 067.

7:55 Vírus Sars-CoV-2 môže nakazený človek preniesť na iného ešte predtým, než sa u neho prejavia prvé príznaky choroby COVID-19. Potvrdili to nemeckí vedci v štúdii, ktorú zverejnil odborný časopis The Lancet Infectious Diseases. Podľa expertov to znamená komplikáciu v snahe pandémiu utlmiť. Vedci podrobne skúmali prvé prípady výskytu koronavírusu v Nemecku pred štyrmi mesiacmi v skupine nakazených z bavorskej firmy na výrobu autodielov Webasto. Vírus do firmy zavliekla ich čínska kolegyňa počas služobnej cesty. Vedecký tím zistil, že v najmenej jednu zo 16 skúmaných osôb nakazil infikovaný človek ešte v čase, keď sa u neho neprejavovali žiadne príznaky. To možno platí pre ďalších päť prípadov.

V najmenej štyroch prípadoch nakazil jeden infikovaný ostatných v deň, keď sa príznaky práve začali prejavovať. Do tohto časového obdobia možno spadá ďalších päť prípadov, napísali autori štúdie.

To, že nákazlivosť je vysoká už pred výskytom prvých príznakov alebo krátko potom, znamená podľa vedcov obrovskú výzvu, pokiaľ ide o opatrenia proti koronavírusu. „Globálne zastavenie COVIDU-19 možno bude ťažko dosiahnuteľné,“ vyvodzujú z toho vedci.

7:50 Počet nakazených koronavírusom v Nemecku stúpol za jeden deň o 583 na 174 355. Mŕtvych pribudlo 33 a dohromady je ich už 7 914. Oznámil to nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI). Počet novo zomrelých i novo nakazených v Nemecku sa tak ďalej znižuje. Predchádzajúci deň bolo hlásených 57 nových obetí a 620 pozitívne testovaných. Krajina s viac ako 83 miliónmi obyvateľov je tak teraz čo do počtu infikovaných i mŕtvych ôsmym najviac postihnutým štátom na svete. V Nemecku sa však tiež už približne 153 400 ľudí z choroby COVID-19 vyliečilo, čo je zhruba o 800 viac, než koľko RKI hlásil v sobotu.